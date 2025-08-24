Odegaard dan Saka Cedera, Arteta Bicara Soal Kedalaman Skuad Arsenal

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengonfirmasi cedera Odegaard dan Saka usai laga kontra Leeds, menekankan pentingnya kedalaman skuad untuk menghadapi Liga Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa dua pemainnya yakni Martin Odegaard dan Bukayo Saka mengalami cedera.

Odegaard dan Saka mengalami cedera kala The Gunners menghajar Leeds United lima gol tanpa balas pada pertandingan pekan kedua Liga Inggris di Emirates Stadium, London, Sabtu malam WIB.

Kapten tim Odegaard harus ditarik keluar pada menit ke-38 digantikan oleh Ethan Nwaneri karena mengalami ketidaknyaman di bagian bahu. Kondisi serupa juga dialami oleh Saka yang terpaksa keluar pada menit ke-53 digantikan Leandro Trossard setelah mengalami gangguan hamstring.

"Martin merasakan ketidaknyamanan di bahunya ketika ia mendarat setelah duel udara. Kami tidak tahu, kami harus memindainya besok dan memahami sedikit lebih baik," ujar Arteta, Minggu.

Dengan kondisi Odegaard dan Saka yang kemungkinan mengalami cedera, sekaligus menjadi bayaran mahal atas kemenangan Meriam London pada laga kali ini.

Arteta menegaskan bahwa saat ini ia perlu kedalaman skuad yang sangat merata mengingat para pemainnya juga silih berganti mengalami cedera, setelah pada pekan pertama memakan korban yakni Kai Havertz yang menderita cedera.

"Kami sudah dua minggu bertanding dan kami sudah kehilangan Kai, Martin dan Bukayo, jadi ini memberitahu kami betapa kedalaman skuad begitu diperlukan di liga ini untuk mengelola dan mempertahankan level yang kami inginkan," ujar Arteta.

Kemenangan atas Leeds United membawa Meriam London kini menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Inggris dengan meraih total enam poin dari dua pertandingan.