Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kelompok Suporter The 1958 Bakal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

The 1958, kelompok suporter Manchester United, akan menggelar unjuk rasa besar di laga MU vs Arsenal pada 17 Agustus di Old Trafford, memprotes kepemilikan Glazer dan Ratcliffe.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 6 Agustus 2025 | 13:48
Share
Stadion Old Trafford, markas Manchester United / Reuters-Carl Recine.
Stadion Old Trafford, markas Manchester United / Reuters-Carl Recine.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok suporter Manchester United, The 1958, mengumumkan rencana unjuk rasa besar-besaran yang ditujukan kepada keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe saat klub tersebut menjalani laga pembuka Liga Inggris melawan Arsenal pada 17 Agustus di Old Trafford.

"Ini musim baru, tapi masalah kepemilikan masih sama. Dua puluh tahun Glazer dan tumpukan utangnya adalah dua puluh tahun yang terlalu lama. Cukup sudah," kata juru bicara The 1958, dikutip dari ESPN di Jakarta, Rabu.

The 1958 menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan berkelanjutan terhadap kepemilikan klub yang dianggap telah merusak identitas dan nilai-nilai Manchester United.

Dalam pernyataannya, The 1958 juga menyatakan bahwa mereka tidak lagi melihat Ratcliffe sebagai sosok penyelamat. Mereka menilai pemilik 28,94 persen saham klub itu justru memperkuat posisi keluarga Glazer dalam mengendalikan Manchester United.

"Jim Ratcliffe memilih bekerja sama dengan keluarga Glazer dan menurut kami membantu mereka tetap berkuasa," tambah kelompok itu. "Ini bukan lagi sekadar soal kepemilikan, ini tentang bertahan hidup — identitas kami, komunitas kami, dan nilai-nilai kami."

Aksi unjuk rasa ini akan dimulai dengan pawai menuju Old Trafford sebelum kick-off. The 1958 menegaskan bahwa protes ini terbuka bagi setiap pendukung yang merasa telah "dibungkam, terusir, disingkirkan secara ekonomi, dan diabaikan" oleh manajemen klub.

Baca Juga

Sebelumnya, Ratcliffe sempat menyatakan bahwa ia bisa saja mundur dari Manchester United jika menerima gelombang kritik dan hinaan sebesar yang diterima oleh keluarga Glazer.

"Pada akhirnya, jika sampai pada tingkat di mana keluarga Glazer telah diserang, maka saya harus berkata, 'cukup, biarkan orang lain yang melanjutkan'," kata Ratcliffe kepada The Times beberapa waktu lalu.

Manchester United menutup musim lalu dengan catatan mengecewakan, finis di peringkat ke-15, posisi terendah mereka di kasta tertinggi Liga Inggris sejak 1974, serta gagal lolos ke kompetisi Eropa setelah kalah dari Tottenham Hotspur di final Liga Europa.

Rencana unjuk rasa pada 17 Agustus ini akan menjadi salah satu yang terbesar sejak Jim Ratcliffe mengambil alih kendali operasional klub pada Februari 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
23 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
1 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Lancar, Ini Link Live Streaming Arsenal vs Tottenham 31 Juli

Lancar, Ini Link Live Streaming Arsenal vs Tottenham 31 Juli

Prediksi Skor Arsenal Vs Tottenham Hotspur 31 Juli, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Arsenal Vs Tottenham Hotspur 31 Juli, Susunan Pemain, H2H

Eks Gelandang Inti Arsenal Resmi Didakwa Lima Tuduhan Pemerkosaan

Eks Gelandang Inti Arsenal Resmi Didakwa Lima Tuduhan Pemerkosaan

Cari Penyerang, Arsenal Dekati Benjamin Sesko dari Leipzig

Cari Penyerang, Arsenal Dekati Benjamin Sesko dari Leipzig

Bek Arsenal, Tomiyasu Absen Hingga Akhir Musim Usai Jalani Operasi Lutut

Bek Arsenal, Tomiyasu Absen Hingga Akhir Musim Usai Jalani Operasi Lutut

Jadwal Pekan Pertama Liga Inggris Musim 2025/2026, Liverpool Vs Bournemout, MU Vs Arsenal

Jadwal Pekan Pertama Liga Inggris Musim 2025/2026, Liverpool Vs Bournemout, MU Vs Arsenal

Bikin Gol Indah ke Gawang Arsenal, Bruno Fernandes Dapat Pujian dari Amorim

Bikin Gol Indah ke Gawang Arsenal, Bruno Fernandes Dapat Pujian dari Amorim

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
16 jam yang lalu

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan
Liga Italia
16 jam yang lalu

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025
Aneka Sport
17 jam yang lalu

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Nadiem Makarim diperiksa KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk