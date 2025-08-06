Kelompok Suporter The 1958 Bakal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

The 1958, kelompok suporter Manchester United, akan menggelar unjuk rasa besar di laga MU vs Arsenal pada 17 Agustus di Old Trafford, memprotes kepemilikan Glazer dan Ratcliffe.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok suporter Manchester United, The 1958, mengumumkan rencana unjuk rasa besar-besaran yang ditujukan kepada keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe saat klub tersebut menjalani laga pembuka Liga Inggris melawan Arsenal pada 17 Agustus di Old Trafford.

"Ini musim baru, tapi masalah kepemilikan masih sama. Dua puluh tahun Glazer dan tumpukan utangnya adalah dua puluh tahun yang terlalu lama. Cukup sudah," kata juru bicara The 1958, dikutip dari ESPN di Jakarta, Rabu.

The 1958 menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan berkelanjutan terhadap kepemilikan klub yang dianggap telah merusak identitas dan nilai-nilai Manchester United.

Dalam pernyataannya, The 1958 juga menyatakan bahwa mereka tidak lagi melihat Ratcliffe sebagai sosok penyelamat. Mereka menilai pemilik 28,94 persen saham klub itu justru memperkuat posisi keluarga Glazer dalam mengendalikan Manchester United.

"Jim Ratcliffe memilih bekerja sama dengan keluarga Glazer dan menurut kami membantu mereka tetap berkuasa," tambah kelompok itu. "Ini bukan lagi sekadar soal kepemilikan, ini tentang bertahan hidup — identitas kami, komunitas kami, dan nilai-nilai kami."

Aksi unjuk rasa ini akan dimulai dengan pawai menuju Old Trafford sebelum kick-off. The 1958 menegaskan bahwa protes ini terbuka bagi setiap pendukung yang merasa telah "dibungkam, terusir, disingkirkan secara ekonomi, dan diabaikan" oleh manajemen klub.

Sebelumnya, Ratcliffe sempat menyatakan bahwa ia bisa saja mundur dari Manchester United jika menerima gelombang kritik dan hinaan sebesar yang diterima oleh keluarga Glazer.

"Pada akhirnya, jika sampai pada tingkat di mana keluarga Glazer telah diserang, maka saya harus berkata, 'cukup, biarkan orang lain yang melanjutkan'," kata Ratcliffe kepada The Times beberapa waktu lalu.

Manchester United menutup musim lalu dengan catatan mengecewakan, finis di peringkat ke-15, posisi terendah mereka di kasta tertinggi Liga Inggris sejak 1974, serta gagal lolos ke kompetisi Eropa setelah kalah dari Tottenham Hotspur di final Liga Europa.

Rencana unjuk rasa pada 17 Agustus ini akan menjadi salah satu yang terbesar sejak Jim Ratcliffe mengambil alih kendali operasional klub pada Februari 2024.