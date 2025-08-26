Daftar Pemain Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia, Ada Markx dan Struick

PSSI merilis 23 pemain Timnas U-23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo, termasuk Dion Markx dan Rafael Struick.

Bisnis.com, JAKARTA - PSSI merilis daftar 23 pemain Timnas U-23 Indonesia untuk tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, ada beberapa pemain baru yang dipanggil.

Timnas U-23 Indonesia akan mengikuti turnamen Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 3-9 September 2025.

Pelatih Timnas U-23 Indonesia, Gerald Vanenburg, memanggil 23 pemain untuk tampil di gelaran tersebut.

Mayoritas pemain yang dipanggil adalah skuad Garuda Muda yang tampil di Piala AFF U-23 2025 pada Juli lalu.

Pemain pilar seperti Kadek Arel, Robi Darwis, Rayhan Hannan, dan Jens Raven masih dipercaya membela Timnas U-23 Indonesia.

Vanenburg juga memanggil pemain baru yakni bek NEC Nijmegen U-21, Dion Markx, yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 8 Februari 2025.

Meski telah lama dinaturalisasi, ini adalah kesempatan pertama bagi Markx untuk membela Timnas Indonesia di ajang resmi.

Garuda Muda juga memperkuat lini tengah dengan memanggil Zanadin Fariz dan Ananda Raehan yang tak masuk skuad di Piala AFF U-23 2025.

Di posisi penyerang, Vanenburg memanggil Rafael Struick, pemain yang menjadi andalan Timnas Indonesia senior era Shin Tae-yong.

Pemain Dewa United itu dipanggil bersama Salim Tuharea dan Ricky Pratama untuk memperkuat daya gedor Timnas U-23 Indonesia.

Timnas U-23 Indonesia akan menjadi tuan rumah Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Di turnamen ini, Tim Merah Putih tergabung satu grup dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau.

Indonesia akan melawan Laos pada 3 September, disusul duel kontra Makau pada 6 September. Terakhir, Garuda Muda akan bersua Korea Selatan pada 9 September mendatang.

Hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2026 di Arab Saudi.

Berikut daftar skuad Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: