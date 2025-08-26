Kuwait Batalkan Uji Coba, PSSI Bakal Lapor ke AFC

PSSI lapor AFC setelah Kuwait batalkan uji coba dengan Timnas Indonesia di Surabaya, 5 September 2025, karena masalah internal. PSSI cari lawan baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal melaporkan federasi sepak bola Kuwait (KFA) ke asosiasi sepak bola Asia (AFC) lantaran membatalkan uji coba dengan Timnas Indonesia.

Erick Thohir mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Kuwait secara sepihak membatalkan uji coba dengan Timnas Indonesia.

Sedianya, Tim Garuda akan menghadapi Kuwait dalam uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 5 September 2025.

Akan tetapi, pada Minggu (24/8/2025), Erick mengatakan Kuwait tiba-tiba membatalkan uji coba dengan Timnas Indonesia.

"Kami tentu sangat menyesal karena kita sudah jauh-jauh hari. Semua sudah terkunci. Kita punya rencana melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi mau uji coba aja susah sekali. Tapi kembali kalau kita lihat rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain," kata Erick Thohir di sela-sela pengenalan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers, Senin (25/8/2025) malam.

Erick menyebut ada permasalahan internal sehingga Kuwait membatalkan kunjungan ke Indonesia.

Mengingat pembatalan uji coba ini, PSSI mengirim surat protes kepada AFC untuk melaporkan pembatalan Kuwait.

"Nah itu yang mungkin ada isu internal saya tidak mau menuduh. Tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait. Dan kita tahu baru beberapa hari [belakangan], [sedangkan] persiapan sudah siap. Nah kita juga akan melaporkan ke AFC," kata Erick.

Dalam surat itu, lanjut Erick, PSSI melaporkan kegagalan Kuwait mengirim tim untuk uji coba di Indonesia.

Terkait pengganti Kuwait sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia, Erick mengatakan PSSI masih berkomunikasi dengan beberapa negara.

"Ya ini lagi usaha, sabar dulu. Ya, pasti ada kerugian. Makanya kita berupaya mencari lawan tanding. Yordania gak bisa, Yordania sudah lolos ke Piala Dunia," tuturnya.

Selain melawan Kuwait, Timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon dalam uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo pada 8 September 2025.

Uji coba ini merupakan persiapan Timnas Indonesia jelang tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.