Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kuwait Batalkan Uji Coba, PSSI Bakal Lapor ke AFC

PSSI lapor AFC setelah Kuwait batalkan uji coba dengan Timnas Indonesia di Surabaya, 5 September 2025, karena masalah internal. PSSI cari lawan baru.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:01
Share
Timnas Indonesia laporkan Kuwait karena batalkan uji coba /REUTERS-Issei Kato
Timnas Indonesia laporkan Kuwait karena batalkan uji coba /REUTERS-Issei Kato
Ringkasan Berita
  • Federasi Sepak Bola Kuwait membatalkan uji coba dengan Timnas Indonesia yang sedianya digelar pada 5 September 2025 di Surabaya.
  • Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan akan melaporkan pembatalan sepihak ini ke asosiasi sepak bola Asia (AFC).
  • PSSI sedang mencari lawan pengganti untuk uji coba Timnas Indonesia sebagai persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal melaporkan federasi sepak bola Kuwait (KFA) ke asosiasi sepak bola Asia (AFC) lantaran membatalkan uji coba dengan Timnas Indonesia.

Erick Thohir mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Kuwait secara sepihak membatalkan uji coba dengan Timnas Indonesia.

Sedianya, Tim Garuda akan menghadapi Kuwait dalam uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 5 September 2025.

Akan tetapi, pada Minggu (24/8/2025), Erick mengatakan Kuwait tiba-tiba membatalkan uji coba dengan Timnas Indonesia.

"Kami tentu sangat menyesal karena kita sudah jauh-jauh hari. Semua sudah terkunci. Kita punya rencana melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi mau uji coba aja susah sekali. Tapi kembali kalau kita lihat rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain," kata Erick Thohir di sela-sela pengenalan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers, Senin (25/8/2025) malam.

Erick menyebut ada permasalahan internal sehingga Kuwait membatalkan kunjungan ke Indonesia.

Baca Juga

Mengingat pembatalan uji coba ini, PSSI mengirim surat protes kepada AFC untuk melaporkan pembatalan Kuwait.

"Nah itu yang mungkin ada isu internal saya tidak mau menuduh. Tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait. Dan kita tahu baru beberapa hari [belakangan], [sedangkan] persiapan sudah siap. Nah kita juga akan melaporkan ke AFC," kata Erick.

Dalam surat itu, lanjut Erick, PSSI melaporkan kegagalan Kuwait mengirim tim untuk uji coba di Indonesia.

Terkait pengganti Kuwait sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia, Erick mengatakan PSSI masih berkomunikasi dengan beberapa negara.

"Ya ini lagi usaha, sabar dulu. Ya, pasti ada kerugian. Makanya kita berupaya mencari lawan tanding. Yordania gak bisa, Yordania sudah lolos ke Piala Dunia," tuturnya.

Selain melawan Kuwait, Timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon dalam uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo pada 8 September 2025.

Uji coba ini merupakan persiapan Timnas Indonesia jelang tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Obligasi Patriot Bond Bunga Rendah Danantara Sulut Harga Saham TOBA, Cek Katalisnya
Premium
35 menit yang lalu

Obligasi Patriot Bond Bunga Rendah Danantara Sulut Harga Saham TOBA, Cek Katalisnya

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute
Premium
2 jam yang lalu

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indonesia Batal Lawan Kuwait, Ketum PSSI: Ada Sabotase?

Indonesia Batal Lawan Kuwait, Ketum PSSI: Ada Sabotase?

Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

Mendadak Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Bahas Apa?

Mendadak Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Bahas Apa?

Indonesia Vs Kuwait dan Lebanon, Ketum PSSI Berharap Pemain Berikan yang Terbaik

Indonesia Vs Kuwait dan Lebanon, Ketum PSSI Berharap Pemain Berikan yang Terbaik

Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan

Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan

Daftar Pemain Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia, Ada Markx dan Struick

Daftar Pemain Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia, Ada Markx dan Struick

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu

Perusahaan Migas Kuwait Berencana Investasi Rp155 Triliun di Sektor Migas Aceh

Perusahaan Migas Kuwait Berencana Investasi Rp155 Triliun di Sektor Migas Aceh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan
Aneka Sport
5 menit yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan
Sportainment
27 menit yang lalu

Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan

Indonesia Batal Lawan Kuwait, Ketum PSSI: Ada Sabotase?
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Indonesia Batal Lawan Kuwait, Ketum PSSI: Ada Sabotase?

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)
Aneka Sport
2 jam yang lalu

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

2

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

4

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

5

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Membangun Daya Saing dan Profesionalisme Industri Laundry Indonesia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

2

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

4

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

5

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija