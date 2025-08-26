Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)

Berikut link live streaming Kejuaraan Dunia Badminton Bulutangkis atau BWF World Championships 2025 yang berlangsung hari ini, Selasa (26/8/2025).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:39
Share
Ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri/PBSI
Ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri/PBSI

Bisnis.com, JAKARTA - Kejuaraan Dunia Badminton Bulutangkis atau BWF World Championships 2025 mulai digelar pada hari ini, Selasa (26/8/2025).

Kejuaraan dunia ini dilangsungkan di Adidas Arena, Paris, Prancis pada 25-31 Agustus 2025. Pertandingan pun akan disiarkan secara live streaming melalui Vidio dan TVRI.

Adapun babak 64 besar dimulai pukul 14.00 WIB, dengan mempertandingkan berbagai sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri.

Terdapat delapan wakil Indonesia yang akan bertanding di BWF World Championships 2025 hari ini, Selasa (26/5).

Salah satunya adalah Alwi Farhan, tunggal putra Indonesia yang akan melakoni debutnya di turnamen bulutangkis paling bergengsi ini.

Sebelumnya,tunggal putri Indonesia, Georgia Mariska Tunjung sudah berhasil menang atas wakil dari Republik Ceko pada Senin (25/8/2025).

Baca Juga

Link Live Streaming BWF Championship 2025

Berikut link live streaming BWF Championships 2025 hari ini, Selasa (26/8):

Link 1

Link 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
54 menit yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sistem Poin Baru 3x45 Berlaku di Bulu Tangkis, Ini Penjelasannya

Sistem Poin Baru 3x45 Berlaku di Bulu Tangkis, Ini Penjelasannya

Jadwal Macau Open 2025 Hari Ini: 4 Wakil Indonesia di Semifinal

Jadwal Macau Open 2025 Hari Ini: 4 Wakil Indonesia di Semifinal

Jadwal Perempat Final Thailand Open 2025: Indonesia Punya 6 Wakil

Jadwal Perempat Final Thailand Open 2025: Indonesia Punya 6 Wakil

Thailand Open 2025: Tiga Ganda Campuran Indonesia Melaju ke Babak Kedua

Thailand Open 2025: Tiga Ganda Campuran Indonesia Melaju ke Babak Kedua

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Menpora Tegaskan Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027 dan Thomas-Uber 2028

Menpora Tegaskan Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027 dan Thomas-Uber 2028

Indonesia Ditawari BWF Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman dan Thomas-Uber, Ini Tanggapan Menpora

Indonesia Ditawari BWF Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman dan Thomas-Uber, Ini Tanggapan Menpora

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)
Aneka Sport
18 menit yang lalu

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)

Ada Spanduk Provokatif, Crystal Palace Terancam Sanksi dari FA
Sportainment
44 menit yang lalu

Ada Spanduk Provokatif, Crystal Palace Terancam Sanksi dari FA

Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

Kuwait Batalkan Uji Coba, PSSI Bakal Lapor ke AFC
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Kuwait Batalkan Uji Coba, PSSI Bakal Lapor ke AFC

Daftar Pemain Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia, Ada Markx dan Struick
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Daftar Pemain Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia, Ada Markx dan Struick

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

2

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

4

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

5

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

2

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

4

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

5

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania