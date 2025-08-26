Berikut link live streaming Kejuaraan Dunia Badminton Bulutangkis atau BWF World Championships 2025 yang berlangsung hari ini, Selasa (26/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Kejuaraan Dunia Badminton Bulutangkis atau BWF World Championships 2025 mulai digelar pada hari ini, Selasa (26/8/2025).

Kejuaraan dunia ini dilangsungkan di Adidas Arena, Paris, Prancis pada 25-31 Agustus 2025. Pertandingan pun akan disiarkan secara live streaming melalui Vidio dan TVRI.

Adapun babak 64 besar dimulai pukul 14.00 WIB, dengan mempertandingkan berbagai sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri.

Terdapat delapan wakil Indonesia yang akan bertanding di BWF World Championships 2025 hari ini, Selasa (26/5).

Salah satunya adalah Alwi Farhan, tunggal putra Indonesia yang akan melakoni debutnya di turnamen bulutangkis paling bergengsi ini.

Sebelumnya,tunggal putri Indonesia, Georgia Mariska Tunjung sudah berhasil menang atas wakil dari Republik Ceko pada Senin (25/8/2025).

Link Live Streaming BWF Championship 2025

Berikut link live streaming BWF Championships 2025 hari ini, Selasa (26/8):

Link 1

Link 2