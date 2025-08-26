Bisnis Indonesia Premium
Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan

DPR setujui naturalisasi Miliano Jonathans, Wali Kota Depok siap undang ke Depok untuk motivasi olahraga.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:54
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Depok Supian Suri, menyatakan siap mengundang Miliano Jonathans pesepak bola kelahiran Arnhem Belanda untuk hadir di Kota tersebut.

“Kalau ada waktu kosong, kami akan undang ke Depok,” ujar Supian di Depok, Selasa.

Miliano diketahui memiliki darah Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Depok.

DPR RI juga telah menyetujui pertimbangan status Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dua calon pemain timnas Indonesia, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans.

Menurut Supian Suri, kehadiran Miliano Jonathans di Depok akan memberikan motivasi besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin giat berolahraga.

“Anak-anak kita butuh teladan. Dengan hadirnya Miliano Jonathans, mereka akan semakin bersemangat berlatih,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah kota terbuka untuk menghadirkan figur-figur inspiratif dalam berbagai kesempatan.

“Bukan hanya atlet, tapi juga tokoh yang bisa memberikan energi positif kepada masyarakat,” katanya.

Saat ini, pihaknya masih menunggu jadwal resmi Miliano Jonathans.

“Kita belum ada tanggal pasti, jadi ditunggu saja. Kalau waktunya tepat, kita akan sambut dengan penuh antusias,” tutur Supian.

Supian Suri juga menegaskan bahwa kehadiran tokoh nasional akan mendukung semangat olahraga di Depok.

“Dengan motivasi itu, kita harap akan lahir atlet-atlet Depok yang mampu mengharumkan nama bangsa,” ucapnya.

“Semoga ada waktu yang tepat, sehingga masyarakat Depok bisa bertemu langsung,” kata dia.

Sementara itu DPR RI telah menyetujui pertimbangan status Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dua calon pemain timnas Indonesia, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans.

Kepastian ini didapat setelah permohonan naturalisasi Mauro dan Miliano disetujui oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Selasa.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, serta seluruh pimpinan dan anggota Komisi X dan Komisi XIII yang telah menunjukkan dukungan nyata terhadap kemajuan sepak bola nasional,” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Tak hanya Mauro dan Miliano, dalam proses naturalisasi ini, PSSI juga menyertakan tiga calon pemain timnas putri Indonesia, yaitu Isabel Kopp, Pauline van de Pol, Isabelle Nottet.

Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyebut bahwa langkah ini bukan hanya soal memperkuat tim nasional, melainkan juga menunjukkan sinergi yang baik antara dunia olahraga dan lembaga legislatif negara.

“Langkah ini bukan hanya soal memperkuat tim nasional, tetapi juga mencerminkan sinergi antara dunia olahraga dan lembaga legislatif dalam membangun prestasi dan kebanggaan bangsa," ucap Erick.

"Kami di PSSI percaya bahwa dengan dukungan seperti ini, sepak bola Indonesia akan semakin kompetitif di kancah internasional,” tambah dia.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

