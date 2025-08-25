Bisnis Indonesia Premium
Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

Enam klub, termasuk PSIM dan Persija, belum terkalahkan hingga pekan ketiga ISL 2025/26. Borneo FC memimpin dengan kemenangan sempurna, sementara Persija mencetak gol terbanyak.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:07
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis com, JAKARTA - Pekan ketiga BRI Indonesia Super League (ISL) 2025/26 sudah selesai dilakoni oleh 18 klub. Sebanyak enam di antaranya belum merasakan kekalahan termasuk dari tim promosi PSIM Yogyakarta.

Duel Madura United FC versus Persita Tangerang menutup keseruan pekan 3 BRI Super League 2025/26, Minggu (25/8/2025). Laskar Benteng Viola sukses mencuri poin pertamanya, sekaligus mengakhiri dua kekalahan beruntun.

Selain itu, Persita juga berhasil mencetak gol pertamanya musim ini setelah pada dua laga sebelumnya absen membobol gawang lawan. Suka cita tak cuma diperoleh Persita saja, sebab ada enam kontestan lainnya yang sedang tersenyum lebar.

Borneo FC Samarinda misalnya, menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan kekalahan musim ini. Mereka memenangi semua pertandingan sejak pekan 1-3, yakni mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC (1-0), PSBS Biak (1-0), dan Persijap Jepara (3-1).

Bahkan jika digabung dengan delapan laga sebelumnya di BRI Liga 1 musim lalu, Borneo FC sukses meraih delapan kemenangan dan tiga imbang dari 11 pertandingan terakhir, baik kandang maupun tandang.

Berikutnya adalah Persija Jakarta. Duduk di posisi kedua dengan torehan tujuh poin yang berasal dari dua menang dan sekali imbang, Macan Kemayoran juga belum tersentuh kekalahan sejak pekan 1-3. Bersama Borneo FC, Jordi Amat dkk. juga jadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit sejauh ini (1).

Selain itu, Persija Jakarta juga berhasil menjadi klub dengan jumlah gol terbanyak (8) di atas Arema FC (7) dan Malut United FC (7). Dengan selisih gol +7, tim kebanggaan The Jakmania itupun terus menjadi satu di antara kandidat kuat peraih juara BRI Super League 2025/26.

Arema FC tak mau ketinggalan. Singo Edan memiliki statistik yang hampir sama dengan Persija Jakarta, yang berbeda hanyalah selisih gol, di mana Dalberto cs yang telah kebobolan tiga kali musim ini mengantongi 4 goal difference.

Berikutnya adalah Malut United. Canggih di lini depan, David da Silva dan kolega relatif rapuh di lini belakang, di mana mereka telah kebobolan lima kali. Meski begitu, catatan tak terkalahkan jadi rapor positif tim besutan Hendri Susilo tersebut.

Kemudian ada tim promosi PSIM Yogyakarta yang sukses mendulang lima poin dari satu kemenangan plus dua imbang hingga pekan ketiga. Sementara itu, PSM Makassar jadi satu dari enam tim yang belum merasakan kemenangan, tetapi mereka juga belum menelan kekalahan.

PSM Makassar meraih tiga hasil beruntun musim ini dari tiga pekan pembuka. Menariknya, semua pertandingan berakhir dengan skor serupa, 1-1.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : iLeague

Topik

