Prediksi Skor Borneo FC Vs Persijap 24 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview

Borneo FC siap hadapi Persijap di BRI Super League 2025/26, 24 Agustus. Fabio Lefundes fokus pada konsistensi tim. Ini prediksi skor Borneo vs Persijap.

Bisnis.com, JAKARTA - Borneo FC Samarinda mengincar kemenangan saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-3 BRI Super League 2025/26 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (24/8/2025).

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes menegaskan pentingnya menjaga kestabilan performa agar timnya bisa naik ke puncak klasemen sementara.

“Konsistensi ini adalah keinginan dan objektif dari semua pemain di liga,” kata pelatih asal Brasil itu.

Fabio Lefundes tetap mewaspadai Persijap yang berstatus tim promosi dengan catatan impresif.

Persijap sukses menahan imbang PSM Makassar di laga tandang, lalu membuat kejutan besar dengan menumbangkan juara bertahan Persib Bandung di kandangnya.

“Persijap adalah tim yang juga belum terkalahkan dan tampil baik, tapi kami harus siap menghadapi mereka,” imbuhnya.

Satu hal yang patut diwaspadai Borneo FC adalah kemampuan Persijap mencetak gol di menit akhir. Karena dalam dua laga sebelumnya selalu memastikan hasil positif lewat gol penentu di masa injury time.

Sehingga dia mengakui momen krusial di awal dan akhir pertandingan harus mendapat perhatian ekstra dan memastikan strategi khusus sudah disiapkan untuk meredam ancaman Persijap.

“15 menit pertama dan terakhir adalah waktu krusial. Tapi besok hal itu tak akan terjadi di sini. Sejak dulu, saya selalu mempersiapkan tim untuk waspada di momen-momen krusial itu,” tegas Fabio Lefundes.

“Kalau pun strategi itu tak berjalan, berarti ada sesuatu yang salah. Dan itu adalah tanggung jawab saya sebagai pelatih,” sambungnya.

Sementara itu bek kiri Borneo, Caxambu menambahkan bahwa meski persiapan tim cukup singkat, seluruh pemain dalam kondisi siap tempur.

“Kami hanya punya beberapa hari untuk persiapan, tapi kami siap. Laga penting bagi kami,” pungkasnya.

Prediksi susunan pemain Borneo FC vs Persijap

Borneo FC (4-3-3):

Nadeo Argawinata; Fajar Fathur Rachman, Komang Teguh, Christophe Nduwarugira, Westherley Garcia Nogueira; Kei Hirose, Dwiky Hardiansyah, Juan Felipe Villa Ruiz; Mariano Peralta, Maicon de Souza, Douglas Coutinho.

Pelatih: Fabio Lefundes

Persijap (4-3-3):

Rodrigo Moura; Rahmat Hidayat, Diogo Brito, Douglas Cruz, Frank Sokoy; Wahyudi Hamisi, Elvis Sakyi, Alexis Gomez; Indra Arya, Abdallah Sudi, Carlos Franca.

Pelatih: Mario Lemos

Head to head Borneo FC vs Persijap:

Ini adalah pertandingan perdana Borneo FC vs Persijap.

Prediksi Skor Borneo FC vs Persijap 24 Agustus:

Skor Borneo FC vs Persijap 1-0

Skor Borneo FC vs Persijap 2-0

Skor Borneo FC vs Persijap 2-1