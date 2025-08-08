Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Borneo FC menang 1-0 atas Bhayangkara di Super League 2025/2026, gol dicetak Peralta. Kemenangan ini menempatkan Borneo di puncak klasemen.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 20:52
Share
Pesepak bola Borneo FC Mariano Peralta (kiri) mencetak gol ke gawang Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertandingan perdana Super League 2025/2026 di GOR Segiri. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Pesepak bola Borneo FC Mariano Peralta (kiri) mencetak gol ke gawang Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertandingan perdana Super League 2025/2026 di GOR Segiri. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

Bisnis.com, JAKARTA - Borneo FC memulai Super League 2025/2026 dengan torehan gemilang usai mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung 1-0 dalam pertandingan  di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.

Kesebelasan berjuluk "Pesut Etam" itu mampu memenuhi ambisi para pendukungnya untuk meraih poin penuh pada laga perdana kompetisi sepak bola nasional yang baru saja bergulir.

Gol semata wayang Pesut Etam dicetak oleh Mariano Ezequiel Peralta Bauer pada menit 66, dengan memanfaatkan umpan rekannya Kei Hirioshe.

Peralta, berhasil memecahkan kebuntuan skuad asuhan Joaquin Gomez, setelah pada babak pertama kedua kesebelasan hanya bermain imbang dengan skor kacamata.

Pada laga tersebut, kedua tim sama-sama berambisi untuk mencetak gol demi memenuhi target tiga poin di laga perdana.

Sejak kick off babak pertama, Borneo FC langsung tampil dengan skema menyerang dan berusaha untuk menciptakan peluang gol.

Baca Juga

Namun demikian, Bhayangkara tak mau ketinggalan dan berusaha meladeni permainan tim tuan rumah yang tampil penuh semangat dengan dukungan ribuan suporternya.

Tidak banyak peluang tercipta pada babak pertama, karena kedua tim hanya bermain imbang 0-0 hingga jeda turun minum.

Memasuki babak kedua, tuan rumah Borneo mencoba meningkatkan tempo serangan untuk menambah daya gedor di lini pertahanan Bhayangkara.

Upaya "Pesut Etam" membuahkan hasil ketika Kei Hirose bisa menyodorkan umpan terarah di depan kotak enam belas, yang kemudian disambut Peralta dengan tendangan kaki kiri dan membuat penjaga gawang Bhayangkara Awan Seto tak berkutik saat bola mengarah ke gawangnya.

Tertinggal satu gol, membuat skuad Bhayangkara berusaha mengejar dengan menciptakan peluang emas, namun sepakan Putu Gede masih bisa ditepis kiper Borneo, Nadeo Agrawinata.

Memasuki lima menit terakhir, Bhayangkara kembali menciptakan peluang emas melalui aksi Spasojevic, namun sundulan pemain naturalisasi itu masih bisa ditahan Nadeo.

Kemenangan pada laga itu, menempatkan Borneo FC sebagai pemuncak klasemen Indonesia Super League dengan koleksi tiga poin. Sedangkan Bhayangkara berada di urutan paling bawah atau peringkat ke-18 dengan poin nol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
2 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
32 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lancar, Ini Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Borneo FC Vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus: Nadeo Targetkan 3 Poin

Prediksi Borneo FC Vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus: Nadeo Targetkan 3 Poin

Arungi Musim Baru, Ini Daftar Nama Pemain Baru Borneo FC

Arungi Musim Baru, Ini Daftar Nama Pemain Baru Borneo FC

Survei Bank Digital Pilihan Kaum Muda, Siapa Jawaranya?

Survei Bank Digital Pilihan Kaum Muda, Siapa Jawaranya?

Bhayangkara Berpeluang Rekrut Pemain Timnas Musim Depan, Ini Daftarnya?

Bhayangkara Berpeluang Rekrut Pemain Timnas Musim Depan, Ini Daftarnya?

Tampil Apik di Piala Asia, Evandra dan Fadly Alberto Siap Jadi Andalan di Bhayangkara FC

Tampil Apik di Piala Asia, Evandra dan Fadly Alberto Siap Jadi Andalan di Bhayangkara FC

Radja Nainggolan Ditangkap Polisi Terkait Penyelundupan Kokain

Radja Nainggolan Ditangkap Polisi Terkait Penyelundupan Kokain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview