Prediksi Skor Bhayangkara Vs PSM 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Bhayangkara Presisi Lampung FC akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Sumpah Pemuda. Ini prediksi skor Bhayangkara vs PSM 16 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster berambisi meraih tiga poin atas PSM makassar dalam pekan kedua Super League di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Sabtu (16/8/2025).

"Ini pertama kali kami bermain di Lampung. Kami akan berusaha menang melawan PSM Makassar," kata Paul Munster.

Paul Munster berharap pendukung Bhayangkara Presisi Lampung FC bisa hadir di lapangan sehingga bisa menambah semangat pasukannya.

"Semoga pendukung kami menjadi pemain ke-12 di lapangan pada laga esok,” ujar Paul Munster.

Dia pun mengatakan bahwa pada pertandingan pertama melawan Borneo FC, timnya bermain sangat bagus, namun memang hasilnya masih kurang baik karena harus kalah dari tuan rumah.

“Kami bermain bagus, banyak situasi positif. Tapi kami tidak menang. Jadi kami tidak senang. Mungkin kami akan ubah beberapa pemain pada laga esok," kata dia.

Pelatih Bhayangkara meminta para pemainnya tampil waspada karena PSM merupakan tim berbahaya.

“Semua pemain ingin tampil, semua berjuang untuk menang. Itu yang paling penting," kata dia.

“PSM adalah tim bagus. Saya tahu bagaimana mereka bermain. Tapi yang paling penting adalah kita, kita di rumah. Mentalitas kita adalah fokus pada diri sendiri, siapapun lawannya," katanya.

Sementara itu skuad PSM yang dijuluki Juku Eja sudah lebih lengkap ketimbang laga sebelumnya melawan Persijap Jepara.

Sejumlah pemain seperti Lucas Serafim, Daisuke Sakai, Gala Pagamo, Resky Fandi dan Jacques Medina tidak bisa main di pekan pertama.

“Saya berharap kami menjalani pertandingan yang bagus, performa yang bagus dan bisa menggunakan pemain yang lebih banyak daripada pertandingan terakhir kami,” kata Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares di sesi Pre Match Press Conference.

Meski sudah lebih siap, tapi Tavares menegaskan skuatnya untuk tidak over confidence. Sebab sang lawan adalah tim kuat dan akan bermain di kandang. “Namun kami harus tetap humble karena kami akan menghadapi tim kuat. Tim yang hampir lebih dari satu bulan sudah latihan dan persiapan sama-sama,” demikian Tavares.

PSM Makassar datang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan modal hasil imbang pekan lalu. Tavares tidak bisa menurunkan skuat terbaiknya. Sejumlah pemain terkendala tampil karena belum resmi terdaftar.

Catatan lainnya adalah PSM Makassar punya modal bagus melawan The Guardians. Laga ini akan menjadi pertemuan ke-16 antara Bhayangkara Presisi Lampung FC dan PSM Makassar di semua kompetisi sejak era Liga 1. Dari 15 pertemuan sebelumnya, Bhayangkara FC berhasil meraih tiga kemenangan, sementara PSM Makassar unggul dengan enam kemenangan, dan enam laga lainnya berakhir imbang.

Prediksi susunan pemain Bhayangkara Presisi Vs PSM:

Bhayangkara FC (4-3-3):

Awan Setho; Putu Gede, Slavko Damjanovic, Naher Sadiki, Frengky Missa; Christian Ilic, Moises Gaucho, Sani Rizki; Andres Nieto, Shanyder Borgelin, Stjepan Plazonja.

Pelatih: Paul Munster.

PSM Makassar (3-5-2)

Reza Arya Pratama; Aloisio Neto, Daffa Salman, Syahrul Lasinari; Victor Luiz, Akbar Tanjung, Daisuke Sakai, Lucas Dias, Victor Dethan; Alex Tanque, Jacques Medina.

Pelatih: Bernardo Tavares

Head to head Bhayangkara Presisi Vs PSM:

08 December 2023

Gelora B. J. Habibie

PSM MAKASSAR 1:1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC

29 July 2023

Patriot Chandra Bhaga

BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 0:0 PSM MAKASSAR

17 March 2023

Gelora B. J. Habibie

PSM MAKASSAR 3:1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC

12 December 2022

Maguwoharjo

BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 0:0 PSM MAKASSAR

Prediksi Skor Bhayangkara Presisi Vs PSM 16 Agustus:

Skor Bhayangkara Presisi vs PSM 1-1

Skor Bhayangkara Presisi vs PSM 1-0

Skor Bhayangkara Presisi vs PSM 0-1