Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

PSM Makassar akan menghadapi Persijap Jepara pada 8 Agustus di BRI Super League 2025/26. PSM waspadai Persijap yang punya persiapan dan pemain berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA - PSM Makassar yang akan menjamu Persijap Jepara tetap waspada meski mempunyai modal bagus dengan rekor selalu menang pada laga perdana di kandang.

PSM Makassar sejak tahun 2017 tidak pernah kalah setiap menghadapi laga perdana di hadapan suporternya.

Setidaknya, ada lima kemenangan dan tujuh kali imbang pada pekan pertama dari edisi 2017 hingga musim 2024/25.

Kali ini, Pasukan Ramang akan ditantang Persijap Jepara dalam laga pekan pertama BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie Parepare, Jumat (8/8) malam.

PSM Makassar akan mewaspadai Persijap yang mempunyai sebagai tim promosi. “Kami tidak boleh menganggapnya sebagai keuntungan. Meski tim promosi, tapi mereka punya persiapan yang bagus,” tegas Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares.

Tak hanya faktor motivasi dan persiapan yang bagus. Materi skuat Persijap juga menjadi faktor lain yang menurut Tavares membuat PSM wajib waspada.

“Mereka memiliki banyak pemain berkualitas, baik lokal maupun asing. Pemain lokalnya juga sudah memiliki banyak pengalaman di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia,” lanjutnya.

Tavares pun berharap dukungan penuh suporter Tim Ayam Jantan dari Timur pada laga menghadapi Persijap malam nanti. Karena sudah pasti kemenangan pada laga perdana di kandang akan menjadi start positif untuk juara BRI Liga 1 2022/23 ini. “Dukungan suporter sangat fundamental dan akan jadi pembeda,” demikian Tavares.

Sementara itu di kubu Persijap Jepara yang dilatih pelatih anyar asal Portugal, Mario Lemos juga bersiap dengan antusias untuk menjalani laga debutnya di Indonesia.

Laga nanti memang punya arti istimewa bagi Persijap yang setelah 11 tahun absen dari kasta tertinggi Indonesia dan akhirnya bisa kembali bersaing di level elite.

Tak heran laga nanti juga disebut banyak pihak sebagai ujian mentalitas bagi Persijap yang berstatus sebagai pendatang baru.

“Kita sudah siap untuk pertandingan pertama. Sama halnya dengan PSM, mayoritas pemain kita adalah pemain muda. Kita pikirkan cara bermain Persijap. Walau lawan punya kemampuannya yang berbeda-beda, namun kita tetap fokus ke tim kita dulu, bagaimana cara kita main,” kata pelatih kepala Persijap, Mario Lemos.

Sebagai “anak baru” dan tampil melawan tim kenyang pengalaman di kasta tertinggi serta bakal tampil di hadapan ribuan suporter fanatik PSM, dipastikan Mario Lemos tak membuat timnya ciut nyali.

“Kita memang tidak selalu mengejar target. Namun saya pastikan kita akan berusaha maksimal di tiap pertandingan untuk mendapatkan hasil yang baik,” dia menegaskan.

Persijap setelah mendapatkan tiket promosi ke kasta tertinggi, mengalami banyak perubahan dari komposisi tim.

Persijap mengontrak sebanyak delapan pemain asing seperti Najeeb Yakubu, Diogo Brito, Rodrigo Moura, Sudi Abdallah, Elvis Sakyi, Alexis Gomez, Douglas Cruz serta tentu saja striker andalan musim lalu, Rosalvo Junior.

Sebelumnya, Mario Lemos menyebutkan bahwa timnya akan bermain cepat dan agresif sejak peluit awal. Taktik ini dirancang untuk mengejutkan PSM yang dikenal punya kekuatan solid.

Jika memang berhasil mencuri poin dari PSM, ini akan menjadi modal awal yang penting Persijap untuk bersaing di BRI Super League 2025/26.

Prediksi Susunan Pemain PSM Vs Persijap

PSM Makassar (3-5-2)

Reza Arya Pratama; Aloisio Neto, Daffa Salman, Syahrul Lasinari; Victor Luiz, Akbar Tanjung, Daisuke Sakai, Lucas Dias, Victor Dethan; Alex Tanque, Jacques Medina.

Pelatih: Bernardo Tavares

Persijap Jepara (3-4-3):

Rodrigo Moura; Diogo Brito, Douglas Cruz, Fikron Afriyanto; Frank Sokoy, Elvis Sakyi, Alexis Gomz, Najeeb Yakubu; Carlos Franca, Rosalvo Junior, David Laly;

Pelatih: Mario Lemos

Head to head PSM Vs Persijap

06 March 2010

Gelora Bumi Kartini

PERSIJAP JEPARA 0:1 PSM MAKASSAR

10 January 2010

La Patau

PSM MAKASSAR 1:0 PERSIJAP JEPARA

01 February 2009

Gelora Andi Mattalatta

PSM MAKASSAR 0:0 PERSIJAP JEPARA

09 October 2008

Gelora Bumi Kartini

PERSIJAP JEPARA 3:1 PSM MAKASSAR

19 August 2007

Kamal Junaedi

PERSIJAP JEPARA 1:0 PSM MAKASSAR

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus:

Skor PSM Vs Persijap 1-0

Skor PSM Vs Persijap 2-0

Skor PSM Vs Persijap 2-1