Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025: Fajar/Rian vs Hoki/Kobayashi

Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025: 9 wakil Indonesia berlaga di babak 16 besar, termasuk duel Fajar/Rian vs Hoki/Kobayashi di Arena Adidas, Prancis.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025 akan dimainkan oleh 9 wakil Indonesia di babak 16 besar. Ada duel sengit di sektor ganda putra.

Turnamen Kejuaraan Dunia BWF 2025 memasuki babak 16 besar di Arena Adidas, Prancis, pada hari ini, Kamis (28/8/2025).

Total ada 9 wakil Indonesia yang akan ambil bagian dalam pertandingan babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Beberapa wakil Indonesia terhenti di babak pertama, antara lain Anthony Sinisuka Ginting di sektor tunggal putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dari ganda putra, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di nomor ganda campuran.

Kini wakil Indonesia yang tersisa akan berjuang di babak 16 besar demi merebut tiket ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Dari nomor tunggal putra, Indonesia masih memiliki 2 wakil yakni Jonatan Christie dan Alwi Farhan.

Jojo, sapaan Jonatan, akan menghadapi Lee Cheuk Yiu dari Hong Kong sedangkan Alwi jumpa andalan Thailand Kunlavut Vitidsarn.

Kemudian di sektor tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung yang akan menghadapi Sim Yu-jin dari Korea Selatan dan Putri Kusuma Wardani yang bentrok dengan Tomoka Miyazaki asal Jepang.

Selanjutnya pada ganda campuran, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana akan menghadapi Kim Won-ho/Seo Seung-jie (Korsel).

Partai sengit juga akan dihadapi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menantang Takuro Hoki/Yuki Kobayashi asal Jepang.

Lalu dari ganda putri, Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi bersua Baek Ha-na/Lee So-hee (Korsel), sementara Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia melawan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia).

Terakhir dari ganda campuran ada Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu yang akan melawan wakil tuan rumah, Thom Gicquel/Delphine Delrue.

Berikut jadwal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: