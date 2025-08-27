Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Benfica dan Fenerbahce bertemu di leg kedua playoff Liga Champions pada 28 Agustus 2025 di Estadio Da Luz. Prediksi skor: 1-0, 1-1, 2-1.

Bisnis.com, JAKARTA - Benfica dan Fenerbahce akan sama-sama memperebutkan tiket lolos ke babak utama Liga Champions saat keduanya bertemu di playoff leg kedua yang digelar di Estadio Da Luz, Kamis (28/8/2025).

Benfica yang main tandang di leg pertama berhasil menahan seri Fenerbahce di Ulker Stadyumu dengan skor 0-0.

Kini, Benfica yang diasuh Bruno Lage dan diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Nicolas Otamendi akan menjamu Fenerbahce.

Meski bermain di kandang, bukan perkara yang mudah untuk Benfica meraih kemenangan. Pasalnya, Fenerbahce yang dilatih Jose Mourinho juga punya sejumlah amunisi seperti Fred, Milan Skriniar, dan Cengiz Under.

Melihat performa kedua, Benfica akan mendapat perlawanan sengit dari Fenerbahce di pertandingan nanti.

Prediksi susunan pemain Benfica vs Fenerbahce:

Benfica possible starting lineup:

Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu

Fenerbahce possible starting lineup:

Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri

Head to head Benfica vs Fenerbahce:

UCL

2025/08/21

Fenerbahce 0 - 0 Benfica

INT CF

2025/07/27

Benfica 3 - 2 Fenerbahce

UCL

2018/08/15

Fenerbahce 1 - 1 Benfica

UCL

2018/08/08

Benfica 1 - 0 Fenerbahce

UEFA Europa League

2013/05/03

Benfica 3 - 1 Fenerbahce

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus:

Skor Benfica vs Fenerbahce 1-0

Skor Benfica vs Fenerbahce 1-1

Skor Benfica vs Fenerbahce 2-1