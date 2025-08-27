16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

Leo/Bagas siap revans lawan Kim/Seo di 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana langsung mengalihkan fokus untuk bisa revans saat menghadapi unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae pada babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Leo/Bagas mengawali Kejuaraan Dunia 2025 di babak kedua dengan memastikan kemenangan mudah atas wakil tuan rumah Eloi Adam/Leo Rosi dua gim langsung 21-8, 21-9 di Adidas Arena, Paris, Selasa.

“Lawan sebenarnya cukup baik, apalagi mereka tuan rumah, tetapi kami memang terus mau menekan dan tidak mau lengah dari awal,” ujar Leo dalam keterangan resmi PP PBSI setelah pertandingan.

Baca juga: Mental baja Fajar/Rian jadi kunci pada laga perdana Kejuaraan Dunia

Selain faktor lawan, Lep mengungkapkan kondisi lapangan yang berbeda dari saat latihan juga menjadi tantangan tersendiri.

“Dari segi angin dan shuttlecock terasa lebih kencang,” kata Leo menambahkan.

Kemenangan ini membawa Leo/Bagas akan berhadapan dengan pasangan Korea Selatan yang juga unggulan teratas, Kim Won Ho/Seo Seung Jae yang melangkah ke babak ketiga setelah mengalahkan wakil Singapura Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo dua gim langsung 21-17, 21-12.

Pertemuan tersebut menjadi laga ulangan final All England 2025. Kala itu, Leo/Bagas harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari ganda Negeri Ginseng dengan skor 19-21, 19-21.

“Di final All England kami kalah, jadi kali ini ingin membalas kekalahan. Apalagi mereka sekarang peringkat satu dunia, tentunya ini jadi motivasi besar buat kami untuk tampil sebaik mungkin,” ujar Bagas.