Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Profil Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, Amunisi Baru Timnas Garuda

Timnas Indonesia akan diperkuat Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, dua pemain naturalisasi dari Belanda, untuk FIFA Match Day melawan Lebanon.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:50
Share
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan kedatangan dua pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat, yaitu Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans.

Kedua pemain yang sama-sama sedang meniti karier di kompetisi sepak bola teratas Belanda (Eredivisie) ini saat ini sedang menjalani proses naturalisasi, dengan kini baru saja mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa.

Dengan persetujuan ini, maka proses keabsahan kedua pemain ini akan diajukan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh Surat Keputusan Presiden (Keppres) sebagai syarat pengambilan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Mauro dan Miliano diproyeksikan PSSI untuk memperkuat tim Garuda yang akan menjalani FIFA Match Day melawan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Lebanon berpotensi menjadi satu-satu lawan Indonesia di jendela FIFA Match Day bulan depan, setelah lawan mereka sebelumnya pada 5 September yaitu Kuwait mengundurkan diri.

Profil Mauro Zijlstra

Mauro, yang memiliki nama lengkap Mauro Nils Zijlstra, adalah pesepak bola yang lahir di Zaanstad, Belanda pada 9 November 2004.

Baca Juga

Dikutip dari Transfermarkt, Selasa, pemain yang berposisi sebagai striker ini memulai kariernya di AZ Alkmaar Youth, lalu pindah ke AFC Amsterdam Youth untuk mencetak 18 gol dan 11 assists dalam 20 pertandingan selama musim 2021/2022.

Dari AFC Amsterdam, kariernya berlanjut ke NEC Nijmegen U-21 pada Juli 2022 dan selama dua musim di sana ia membuat 12 gol dan satu assist.

Pada musim 2024/2025, kegemilangannya di usia muda menarik perhatian Volendam U-21 yang merekrutnya pada Juli 2024. Selama satu musim di klubnya ini, ia berhasil mencetak 17 gol dan tujuh assists dalam 21 pertandingan selama semusim.

Penampilan impresifnya itu membuatnya dipromosikan ke tim utama Volendam pada musim yang sama, dimana ia tampil enam kali di kasta dua saat membawa timnya tersebut promosi ke kasta tertinggi.

Di musim ini, Mauro, yang mempunyai darah Indonesia dari keluarga ayahnya (nenek) yang merupakan kelahiran Bandung, bermain di Eredivisie, dimana ia sudah masuk ke dalam skuad Volendam pada laga pertama ketika bermain imbang 1-1 melawan Heerenveen.

Profil Miliano Jonathans

Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Penyerang sayap kanan berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya dari keluarga ayahnya yang merupakan kelahiran Depok.

Miliano memulai kariernya di Vitesse muda, dimana pada Juli 2020 ia bergabung untuk tim U-18 mereka dan mencetak lima gol dan enam assist pada musim 2020/2021. Di musim yang sama, Miliano juga tampil untuk tim U-21 yang ia habiskan dengan lima gol dan satu assist dari 25 penampilan sampai musim 2023/2024.

Dari musim 2021/2022, Miliano sudah mencicipi tim utama Vitesse, namun penampilan apiknya baru terjadi pada musim 2024/2025 saat ia mencetak 11 gol dan empat assists selama setengah musim di kasta kedua.

Penampilannya tercium oleh FC Utrecht dan tim yang kini juga dibela Ivar Jenner ini lalu merekrutnya pada musim dingin 2024/2025. Bersama Utrecht, Miliano sudah tampil 15 kali, dengan lima kalinya terjadi pada musim ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium
3 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium
4 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan

Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan

Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Diharapkan Sumpah WNI pada Akhir Pekan Ini

Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Diharapkan Sumpah WNI pada Akhir Pekan Ini

Menpora Ungkap Proses Naturalisasi Empat Pemain Termasuk Mauro Zijlstra

Menpora Ungkap Proses Naturalisasi Empat Pemain Termasuk Mauro Zijlstra

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang
Liga Inggris
6 jam yang lalu

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar
Aneka Sport
6 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan
Bola Dunia
7 jam yang lalu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans