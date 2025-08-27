Profil Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, Amunisi Baru Timnas Garuda

Timnas Indonesia akan diperkuat Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, dua pemain naturalisasi dari Belanda, untuk FIFA Match Day melawan Lebanon.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan kedatangan dua pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat, yaitu Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans.

Kedua pemain yang sama-sama sedang meniti karier di kompetisi sepak bola teratas Belanda (Eredivisie) ini saat ini sedang menjalani proses naturalisasi, dengan kini baru saja mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa.

Dengan persetujuan ini, maka proses keabsahan kedua pemain ini akan diajukan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh Surat Keputusan Presiden (Keppres) sebagai syarat pengambilan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Mauro dan Miliano diproyeksikan PSSI untuk memperkuat tim Garuda yang akan menjalani FIFA Match Day melawan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Lebanon berpotensi menjadi satu-satu lawan Indonesia di jendela FIFA Match Day bulan depan, setelah lawan mereka sebelumnya pada 5 September yaitu Kuwait mengundurkan diri.

Mauro, yang memiliki nama lengkap Mauro Nils Zijlstra, adalah pesepak bola yang lahir di Zaanstad, Belanda pada 9 November 2004.

Dikutip dari Transfermarkt, Selasa, pemain yang berposisi sebagai striker ini memulai kariernya di AZ Alkmaar Youth, lalu pindah ke AFC Amsterdam Youth untuk mencetak 18 gol dan 11 assists dalam 20 pertandingan selama musim 2021/2022.

Dari AFC Amsterdam, kariernya berlanjut ke NEC Nijmegen U-21 pada Juli 2022 dan selama dua musim di sana ia membuat 12 gol dan satu assist.

Pada musim 2024/2025, kegemilangannya di usia muda menarik perhatian Volendam U-21 yang merekrutnya pada Juli 2024. Selama satu musim di klubnya ini, ia berhasil mencetak 17 gol dan tujuh assists dalam 21 pertandingan selama semusim.

Penampilan impresifnya itu membuatnya dipromosikan ke tim utama Volendam pada musim yang sama, dimana ia tampil enam kali di kasta dua saat membawa timnya tersebut promosi ke kasta tertinggi.

Di musim ini, Mauro, yang mempunyai darah Indonesia dari keluarga ayahnya (nenek) yang merupakan kelahiran Bandung, bermain di Eredivisie, dimana ia sudah masuk ke dalam skuad Volendam pada laga pertama ketika bermain imbang 1-1 melawan Heerenveen.

Profil Miliano Jonathans

Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Penyerang sayap kanan berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya dari keluarga ayahnya yang merupakan kelahiran Depok.

Miliano memulai kariernya di Vitesse muda, dimana pada Juli 2020 ia bergabung untuk tim U-18 mereka dan mencetak lima gol dan enam assist pada musim 2020/2021. Di musim yang sama, Miliano juga tampil untuk tim U-21 yang ia habiskan dengan lima gol dan satu assist dari 25 penampilan sampai musim 2023/2024.

Dari musim 2021/2022, Miliano sudah mencicipi tim utama Vitesse, namun penampilan apiknya baru terjadi pada musim 2024/2025 saat ia mencetak 11 gol dan empat assists selama setengah musim di kasta kedua.

Penampilannya tercium oleh FC Utrecht dan tim yang kini juga dibela Ivar Jenner ini lalu merekrutnya pada musim dingin 2024/2025. Bersama Utrecht, Miliano sudah tampil 15 kali, dengan lima kalinya terjadi pada musim ini.