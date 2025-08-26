Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Jonatan Christie mengungkapkan perbedaan atmosfer antara Kejuaraan Dunia BWF 2025 dan Olimpiade Paris 2024, terutama dalam karakter shuttlecock dan pencahayaan arena.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie masih membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan pada laga perdananya di Kejuaraan Dunia BWF 2025, meski sukses melaju ke babak 32 besar dengan kemenangan meyakinkan atas wakil Jerman, Matthias Kicklitz.

Jonatan menutup pertandingan dengan skor 21-15, 21-5 di Adidas Arena, Paris, Selasa, namun ia menyebut gim pertama menjadi fase paling menantang karena perbedaan karakter shuttlecock yang dipakai.

“Hari ini agak berbeda dari waktu latihan terutama shuttlecock-nya. Pada saat latihan berat banget, tetapi hari ini cukup laju. Itu yang membuat saya masih mencari-cari dari lob, angkat depan, kayak masih mencari feeling pukulan di awal gim tadi,” ujar Jonatan dalam keterangan resmi PBSI setelah pertandingan.

Peraih emas Asian Games 2018 itu mengungkapkan pentingnya menjaga fokus, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga faktor nonteknis untuk menghadapi persaingan yang makin ketat.

“Lawan akan makin berat dan harus bermain step by step aja buat masuk ke on court, belajar dari Olimpiade tahun lalu juga,” katanya.

Jonatan mengungkapkan atmosfer pertandingan di Kejuaraan Dunia 2025 berbeda dibandingkan saat tampil di Olimpiade Paris 2024, meski sama-sama berlangsung di tempat yang sama.

“Situasi lapangan juga berbeda dari Olimpiade. Kalau di Olimpiade tuh terang sekali hingga kelihatan penonton yang di atas, kalau sekarang di tempat penonton gelap seperti layaknya pertandingan BWF lainnya,” ujar menambahkan.

Pada babak kedua, Jonatan akan berhadapan dengan pemenang dari laga wakil Jepang Koki Watanabe melawan Ade Resky Dwicahyo dari Azerbaijan.