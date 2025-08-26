Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas

Pelatih Persija, Mauricio Souza, mendukung penuh pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas U23 meski berdampak pada kekuatan tim, menyebutnya sebagai kehormatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dua pemain muda Persija, Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan, mendapat panggilan bergabung dengan Timnas U23 untuk proyeksi Kualifikasi Piala Asia U23 2026. Keduanya dijadwalkan mulai bergabung dengan Garuda Muda pada Senin (25/8/2025).

Indonesia tergabung di Grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Hannan dkk. akan berlaga di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 3–9 September 2025.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, merasa bangga karena Dony dan Hannan kembali dipanggil ke Timnas. Meskipun kepergian keduanya berpengaruh pada berkurangnya kekuatan tim, Mauricio tidak menganggapnya sebagai dampak negatif. Baginya, perpisahan sementara ini bukan kehilangan, melainkan persembahan.

Menurutnya, puncak karier seorang pesepak bola adalah ketika mendapat kesempatan membela Timnas. Oleh karena itu, ia sangat mendukung meski Dony dan Hannan tak bisa memperkuat tim saat Persija bertamu ke markas Dewa United (29/8/2025).

“Saya pikir puncak karier seorang pemain, titik tertinggi dari karier seorang pemain adalah bisa membela negaranya. Kami akan beri mereka kebebasan untuk pergi membela Timnas. Saya dukung 100 persen karena ini juga pencapaian buat tim,” kata Mauricio.

Persija tidak hanya menyumbangkan darah mudanya. Sebelumnya, Persija telah merilis dua nama yang dipanggil Timnas senior untuk menghadapi laga uji coba FIFA A Match. Mereka adalah Rizky Ridho dan Jordi Amat yang akan bergabung dengan Merah Putih mulai 1 September 2025.