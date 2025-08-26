Bisnis Indonesia Premium
Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

Rinov/Pitha menang di Kejuaraan Dunia BWF 2025 berkat ketenangan dan strategi menghadapi servis lawan, mengakhiri tren buruk di babak 32 besar.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 17:16
Ganda campuran indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Hayunintyas/PBSI
Ganda campuran indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Hayunintyas/PBSI

Bisnis.com, JAKARTA - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, mengatakan servis dan variasi pukulan lawan menjadi tantangan utama yang mereka hadapi saat meraih kemenangan pada babak pertama Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Adidas Arena, Paris, Prancis, Selasa.

Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 14-21, 21-15, 21-15 atas pasangan Taiwan, Lu Ming Che/Hung En Tzu, Pitha mengakui sempat kesulitan mengantisipasi pola serangan lawan terutama di awal gim pertama.

“Tadi di angka 0-0 saya servis pendek terkena fault. Itu cukup membingungkan karena ada beberapa pukulan dari Hung yang tidak biasa dilakukan dan saya kurang antisipasi di awal-awal,” kata Pitha dalam keterangan resmi PBSI setelah pertandingan.

Ia menambahkan postur tinggi serta status Hung sebagai pemain kidal membuat mereka harus lebih berhati-hati dalam membaca arah pukulan.

“Semoga ke depannya kami bisa bermain lebih rapi dan termasuk servis kami jangan sampai terkena fault lagi,” ujar Pitha.

Sementara itu, Rinov menyebut kemenangan kali ini diraih berkat upaya menjaga ketenangan pada momen-momen krusial meski lawan sempat menekan lewat serangan-serangan cepat.

“Hari ini bermain lebih nothing to lose saja, walaupun secara pressure tetap ada. Lawan bermain cukup bagus dan serangannya juga cukup menyulitkan, tapi kami berusaha lebih tenang terutama pada saat poin-poin kritis,” kata Rinov.

Pasangan peringkat 35 dunia itu berharap dapat tampil lebih konsisten pada laga selanjutnya. Terlebih lawan yang dihadapi pada babak kedua merupakan unggulan kelima asal Hong Kong Tang Chun Man/Tse Ying Suet yang langsung lolos ke 32 besar.

Adapun melaju ke babak kedua menjadi pemutus tren buruk bagi Rinov/Pitha yang selalu terhenti di babak 32 besar dalam tiga turnamen terakhir, yaitu Super 750 Singapore Open, Super 1000 Indonesia Open, dan Super 300 Macau Open 2025.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan
Aneka Sport
6 menit yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan
Sportainment
27 menit yang lalu

Proses Naturalisasi Miliano Jonathans Disetujui DPR, Wali Kota Depok Langsung Tebar Undangan

Indonesia Batal Lawan Kuwait, Ketum PSSI: Ada Sabotase?
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Indonesia Batal Lawan Kuwait, Ketum PSSI: Ada Sabotase?

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)
Aneka Sport
2 jam yang lalu

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)

