Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

Shi Yu Qi lolos ke 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah mengalahkan Lakshya Sen. Gregoria Mariska akan menghadapi Petra Maixnerova.
Andhika Anggoro Wening
Senin, 25 Agustus 2025 | 21:51
Tunggal putra China, Shi Yu Qi/Reuters
Tunggal putra China, Shi Yu Qi/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, tunggal putra asal China, Shi Yu Qi meraih kemenangan di babak 64 usai menekuk pemain asal India, Lakshya Sen.

Bermain di lapangan dua, Adidas Arena, Paris, Senin (25/8/2025), Shi Yu Qi yang menjadi unggulan satu menang dua set langsung atas Sen dengan skor 21-17 dan 21-19 dalam waktu 54 menit.

Di babak selanjutnya, Shi Yu Qi akan bertemu dengan pebulu tangkis asal Belgia, Julien Carraggi.

Sementara itu, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang akan bermain di hari pertama.

Di babak 64 besar, Gregoria yang biasa disapa Jorji akan berhadapan dengan wakil asal Republik Ceko, Petra Maixnerova.

Pertandingan Gregoria vs Maixnerova akan dimainkan setelah laga ganda putri Gabriela Stoeva/Stefanie Stoeva vs Rutaparna Panda/Swetaparna Panda asal India.

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, 25 Agustus:

Shi Yu Qi vs Lakshya Sen 21-17, 21-19

Gregoria Mariska Tunjung vs Petra Maixnerova

Penulis : Andhika Anggoro Wening
