Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Ganda putri Fadia/Lanny fokus ke Kejuaraan Dunia 2025 di Paris sebelum rotasi pasangan oleh pelatih PBSI. Target utama mereka adalah tampil optimal.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 6 Agustus 2025 | 19:40
Share
Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari/Antara
Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari memilih fokus terlebih dahulu menghadapi Kejuaraan Dunia 2025 di Paris, Prancis, pada 25–31 Agustus, sebelum perombakan pasangan yang dirancang tim pelatih pelatnas PBSI.

Pelatih ganda putri utama Karel Mainaky sebelumnya mengumumkan rencana rotasi empat pasangan utama, termasuk Fadia/Lanny, sebagai bagian dari strategi untuk menembus level elite dunia.

“Selama ganda putri bisa menjadi lebih baik lagi, saya selalu siap dirombak. Pelatih masih mencari kombinasi terbaik. Karena tujuannya untuk meningkatkan prestasi kami di sektor ganda putri,” ujar Fadia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

Senada dengan itu, Lanny mengaku sudah diajak berdiskusi oleh pelatih terkait evaluasi pasangan.

“Waktu itu saya diajak ngobrol pribadi, ditanya soal kecocokan pasangan. Tapi kami tetap diarahkan untuk fokus dulu ke Kejuaraan Dunia,” kata Lanny.

Fadia dan Lanny menjadi satu dari empat pasangan yang masuk daftar rotasi pelatih. Namun mereka menegaskan saat ini target utama adalah tampil optimal di Kejuaraan Dunia, terlebih mereka telah mengumpulkan poin sejak awal tahun.

Baca Juga

“Fokus satu-satu dulu. Sekarang targetnya Kejuaraan Dunia karena kami sudah mengumpulkan poin dari Januari. Kami juga belum ingin pikir soal dipecah, ingin maksimal dulu di Paris,” kata Fadia yang menjadi juara bersama Lanny di Super 300 Thailand Masters 2025.

Lanny menambahkan persiapan mereka dilakukan secara bertahap, termasuk dengan menyesuaikan pola latihan setelah kembali berpasangan dengan Fadia.

Bagi Fadia, ini merupakan Kejuaraan Dunia keempat selama kariernya. Tiga edisi sebelumnya, dia selalu tampil dengan pasangan yang berbeda.

Debutnya pada 2018, Fadia berpasangan dengan Agatha Imanuela dan tersingkir pada babak pertama. Kemudian pada 2022, dia berpasangan dengan Ribka Sugiarto dan terhenti di babak kedua. Kemudian pada 2023, Fadia tampil bersama Apriyani Rahayu dan menjadi runner-up.

Sementara untuk Lanny, ini menjadi Kejuaraan Dunia kedua setelah pada 2023 terhenti di babak kedua bersama Ribka Sugiarto.

Adapun PBSI sebelumnya telah mengumumkan rotasi empat pasangan utama ganda putri. Semula, pasangan yang menghuni skuad utama terdiri atas Siti Fadia Silva Ramadhanti/Lanny Tria Mayasari, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari, serta Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum.

Melalui rotasi tersebut, kini keempat pasangan itu berganti menjadi Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Amallia Cahaya Pratiwi/Lanny Tria Mayasari, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Empat pasangan baru tersebut dijadwalkan turun pada Super 750 China Masters (2-7 September) dan Super 500 Hong Kong Open (9-14 September).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
23 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
1 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Indonesia Open 2025, Dramatis! Lanny/Fadia Lolos ke Babak 16 Besar

Hasil Indonesia Open 2025, Dramatis! Lanny/Fadia Lolos ke Babak 16 Besar

Hasil Piala Sudirman 2025, Indonesia Vs India: Comeback! Tim Merah-Putih Menang

Hasil Piala Sudirman 2025, Indonesia Vs India: Comeback! Tim Merah-Putih Menang

Siap Berlaga di Kumamoto Masters 2024, Lany/Fadia: Kami Tidak Mau Stuck

Siap Berlaga di Kumamoto Masters 2024, Lany/Fadia: Kami Tidak Mau Stuck

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Hasil Final Macau Open 2025: Sabar/Reza Kalah di Set Pertama

Hasil Final Macau Open 2025: Sabar/Reza Kalah di Set Pertama

Bakal Dipisah, Fajar/Rian Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025 di Paris

Bakal Dipisah, Fajar/Rian Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025 di Paris

8 Legenda Bulutangkis Indonesia akan Bertanding Lagi, Ada Susi Susanti hingga Taufik Hidayat

8 Legenda Bulutangkis Indonesia akan Bertanding Lagi, Ada Susi Susanti hingga Taufik Hidayat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
16 jam yang lalu

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan
Liga Italia
16 jam yang lalu

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025
Aneka Sport
17 jam yang lalu

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Nadiem Makarim diperiksa KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk