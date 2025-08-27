Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan

Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan pada 5 September di Surabaya setelah Kuwait mundur dari FIFA Match Day. Pertandingan ini bagian dari persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Taiwan resmi menggantikan Kuwait yang mundur untuk melawan timnas Indonesia dalam FIFA Match Day pada 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Menurut rilis PSSI, Rabu, sebelumnya Kuwait mundur secara mendadak yang disampaikan lewat surat yang diterima PSSI pada Kamis pekan lalu.

“Pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Kuwait terpaksa tidak terlaksana karena pembatalan sepihak secara mendadak dari pihak FA Kuwait lewat surat kepada PSSI pada tanggal 21 Agustus lalu,” tulis PSSI dalam lamannya pada Rabu.

“Sebagai gantinya, skuat Garuda dijadwalkan menghadapi Taiwan."

Dengan ini, maka Indonesia tetap melakukan dua pertandingan pada jendela FIFA Match Day bulan depan.

Setelah melawan Taiwan yang berperingkat 172 dunia pada 5 September, Garuda akan melawan Lebanon pada 8 September.

Dua pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia menjelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober melawan Arab Saudi dan Irak.

Sebelumnya, tiket pertandingan melawan Kuwait sudah dijual, dengan harga mulai Rp75 ribu sampai Rp250 ribu. Untuk itu, PSSI memberikan opsi refund bagi fans Garuda yang ingin membatalkan kehadirannya.

Proses pengajuan refund dapat dilakukan melalui link yang dikirimkan ke alamat email yang digunakan saat transaksi pembelian tiket. Jika tidak mengajukan refund, tiket akan tetap berlaku dan tidak perlu dilakukan langkah tambahan karena otomatis terkonversi menjadi tiket pertandingan Indonesia melawan Taiwan.

Berikut ketentuan refund tiket:

- Pengembalian dana dilakukan berdasarkan satu transaksi (Order ID), bukan per tiket.

- Dana hanya akan dikembalikan ke rekening asli milik pembeli.

- Formulir refund wajib diisi sebelum 4 September 2025, pukul 18.00 WIB.

- Pastikan data yang diisi benar (nama bank, nomor dan nama pemilik rekening).

- Proses refund memerlukan waktu 7–14 hari kerja setelah data diverifikasi.