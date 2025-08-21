Bisnis Indonesia Premium
Indonesia Vs Kuwait dan Lebanon, Ketum PSSI Berharap Pemain Berikan yang Terbaik

Ketum PSSI Erick Thohir berharap timnas Indonesia tampil maksimal melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Match Day di Surabaya, sebagai persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 18:13
Pemain-pemain Timnas Indonesia merayakan kemenangan atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana
Pemain-pemain Timnas Indonesia merayakan kemenangan atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia memberikan yang terbaik pada FIFA Match Day saat tim Garuda melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Untuk menyambut dua laga itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain, termasuk nama baru rasa lama yaitu Marc Klok.

“Kita siap berikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia,” tulis Erick dalam akun Instagram resminya, Kamis.

Erick mengatakan timnas Indonesia harus memberikan yang terbaik karena dua laga itu merupakan bagian persiapan mereka sebelum berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober.

Menurut Erick, Kuwait dan Lebanon yang merupakan tim Timur Tengah, seperti halnya Arab Saudi dan Irak, akan menjadi ujian yang tepat untuk Garuda.

“Pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026,” ucap pria yang juga menjadi Menteri BUMN tersebut.

“Menghadapi dua lawan dari Timur Tengah menjadi kesempatan Timnas Indonesia untuk bisa mempelajari dan mengantisipasi permainan Arab Saudi dan Irak yang juga berasal dari Timur Tengah,” kata dia.

Sebanyak 27 pemain yang dipanggil ini terdiri dari 10 yang bermain di BRI Super League, 15 pemain dari kompetisi luar negeri, dan satu pemain yang masih tanpa klub. Satu-satunya pemain tanpa klub ini adalah Thom Haye.

Jumlah ini masih bisa bertambah, mengingat Erick mengungkapkan timnas Indonesia berpotensi kedatangan pemain naturalisasi baru, yaitu Miliano Jonathans.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

