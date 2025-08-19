Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Erick Thohir memuji JIS dan Stadion Utama Sumut sebagai kandidat kandang baru Timnas Indonesia berkat dukungan pemerintah dan fanatisme suporter yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji penyelenggaraan Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara yang ramai penonton.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya tengah mencari kandang baru untuk menggelar pertandingan home Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia memang kerap berpindah-pindah kandang untuk menjalani pertandingan. Tercatat ada 6 stadion yang pernah menjadi kandang Timnas Indonesia.

Keenam stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Pakansari (Bogor), Stadion Patriot (Bekasi), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali).

Erick beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan itu antara lain menjajaki kemungkinan Timnas Indonesia menggelar laga di Jakarta International Stadium (JIS).

Pramono pun memberikan lampu hijau, sehingga Timnas Indonesia berpeluang menggelar laga di JIS pada laga yang akan datang.

Selain JIS, Erick juga menaruh perhatian khusus untuk Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang.

Kesuksesan Piala Kemerdekaan 2025 di stadion itu menuai pujian tinggi dari Erick yang membuka peluang akan banyak pertandingan Timnas Indonesia yang digelar di sana.

"Ini dalam dua pertandingan terakhir Timnas U-17 Indonesia yang nonton di atas 21 ribu. Artinya suporter Sumatra Utara benar-benar fans sejati karena untuk pertandingan internasional U-17 tidak pernah ada yang sepadat seperti di Sumatra Utara ini," ucap Erick Thohir.

Stadion berkapasitas 25 ribu penonton itu juga representatif untuk menjadi kandang Timnas Indonesia.

Erick memberikan pujian kepada Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution yang mendukung penyelenggaraan laga Timnas Indonesia di wilayahnya.

"Ini menunjukkan keseriusan pak gubernur dan bupati yang terus membangun fasilitas sepak bola. Sehingga Sumatera Utara layak jadi kandang timnas Indonesia karena punya stadion bagus, pemerintah daerahnya support, dan fanatisme suporter yang luar biasa terhadap timnas," kata Erick.

Sayangnya, Timnas U-17 Indonesia gagal menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025 di stadion tersebut.

Pada laga penentuan juara, Senin (18/8/2025), Timnas U-17 Indonesia kalah 1-2 dari Mali yang keluar jadi juara Piala Kemerdekaan 2025.