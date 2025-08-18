Erick: PSSI Dukung Perlindungan Hak Cipta Lagu Nasional

Ketua PSSI Erick Thohir mendukung perlindungan hak cipta lagu dalam pertandingan Timnas, berkoordinasi dengan pemerintah untuk menghormati karya musisi.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan dukungan federasi terhadap perlindungan hak cipta dalam setiap lagu yang dibawakan dalam pertandingan Timnas Indonesia, termasuk lagu nasional.

Erick Thohir menyebut PSSI berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah terkait perlindungan hak cipta dan penggunaan lagu.

Komentar itu disampaikan usai Erick berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Senin (18/8/2025).

"Dalam bernegara, semua ada aturannya. Saat berdiskusi dengan Pak Menteri Hukum, saya tegaskan PSSI mendukung penuh kebijakan pemerintah. Beliau juga menyampaikan bahwa lagu-lagu kebangsaan jelas sudah menjadi domain publik, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi," kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis.

Erick menegaskan, koordinasi tersebut penting agar sepak bola nasional berjalan sejalan dengan regulasi yang menghargai karya para musisi.

Menurut Erick, untuk lagu-lagu kebangsaan sudah menjadi domain publik sehingga tidak perlu menimbulkan sengketa yang luas.

"Contohnya, saat PSSI berkolaborasi dengan God Bless membawakan lagu Rumah Kita. Itu semua dilakukan dengan proses yang jelas, kami libatkan langsung pemilik karya. Karena saya percaya, para pencipta lagu harus mendapatkan apresiasi yang layak," kata Erick.

Ketua PSSI juga mengungkapkan rencana untuk menemui keluarga pencipta lagu nasional yang kerap dibawakan dalam pertandingan Timnas Indonesia.

PSSI akan bertemu dengan keluarga almarhumah Ibu Sud yang menciptakan lagu Tanah Airku.

Lagu Tanah Airku kerap dinyanyikan suporter bersama pemain Timnas Indonesia selepas pertandingan.

"Insya Allah beberapa saat ke depan kami bersama Menteri Hukum akan menemui keluarga Ibu Sud. Kita ingin memberikan penghormatan atas karya beliau yang begitu abadi, sekaligus mengingatkan bahwa para pahlawan pencipta lagu juga punya kontribusi besar yang tidak boleh dilupakan," kata Menteri BUMN itu.

Menurut Erick, penggunaan lagu kebangsaan maupun lagu perjuangan di stadion tidak hanya menghadirkan euforia, namun juga memperkuat rasa persatuan.

Akan tetapi jika yang dibawakan adalah lagu komersial, PSSI akan menghormati hak cipta dan prosedur yang berlaku.

"Ketika pemain menyanyikan Tanah Airku di lapangan, euforianya luar biasa. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Lagu-lagu seperti ini bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi pemersatu bangsa. Karena itu, mekanisme penggunaannya harus kita jalani secara benar dan proporsional," ujar Erick.