Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erick: PSSI Dukung Perlindungan Hak Cipta Lagu Nasional

Ketua PSSI Erick Thohir mendukung perlindungan hak cipta lagu dalam pertandingan Timnas, berkoordinasi dengan pemerintah untuk menghormati karya musisi.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 16:24
Share
Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / PSSI
Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / PSSI
Ringkasan Berita
  • Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan dukungan PSSI terhadap perlindungan hak cipta lagu yang dibawakan dalam pertandingan Timnas Indonesia, termasuk lagu nasional.
  • Erick menyatakan bahwa lagu kebangsaan sudah menjadi domain publik, namun PSSI tetap menghormati hak cipta untuk lagu komersial dengan melibatkan pemilik karya secara langsung.
  • PSSI berencana menemui keluarga pencipta lagu nasional seperti Ibu Sud untuk memberikan penghormatan dan mengingatkan kontribusi besar para pencipta lagu dalam memperkuat persatuan bangsa.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan dukungan federasi terhadap perlindungan hak cipta dalam setiap lagu yang dibawakan dalam pertandingan Timnas Indonesia, termasuk lagu nasional.

Erick Thohir menyebut PSSI berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah terkait perlindungan hak cipta dan penggunaan lagu.

Komentar itu disampaikan usai Erick berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Senin (18/8/2025).

"Dalam bernegara, semua ada aturannya. Saat berdiskusi dengan Pak Menteri Hukum, saya tegaskan PSSI mendukung penuh kebijakan pemerintah. Beliau juga menyampaikan bahwa lagu-lagu kebangsaan jelas sudah menjadi domain publik, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi," kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis.

Erick menegaskan, koordinasi tersebut penting agar sepak bola nasional berjalan sejalan dengan regulasi yang menghargai karya para musisi.

Menurut Erick, untuk lagu-lagu kebangsaan sudah menjadi domain publik sehingga tidak perlu menimbulkan sengketa yang luas.

Baca Juga

"Contohnya, saat PSSI berkolaborasi dengan God Bless membawakan lagu Rumah Kita. Itu semua dilakukan dengan proses yang jelas, kami libatkan langsung pemilik karya. Karena saya percaya, para pencipta lagu harus mendapatkan apresiasi yang layak," kata Erick.

Ketua PSSI juga mengungkapkan rencana untuk menemui keluarga pencipta lagu nasional yang kerap dibawakan dalam pertandingan Timnas Indonesia.

PSSI akan bertemu dengan keluarga almarhumah Ibu Sud yang menciptakan lagu Tanah Airku.

Lagu Tanah Airku kerap dinyanyikan suporter bersama pemain Timnas Indonesia selepas pertandingan.

"Insya Allah beberapa saat ke depan kami bersama Menteri Hukum akan menemui keluarga Ibu Sud. Kita ingin memberikan penghormatan atas karya beliau yang begitu abadi, sekaligus mengingatkan bahwa para pahlawan pencipta lagu juga punya kontribusi besar yang tidak boleh dilupakan," kata Menteri BUMN itu.

Menurut Erick, penggunaan lagu kebangsaan maupun lagu perjuangan di stadion tidak hanya menghadirkan euforia, namun juga memperkuat rasa persatuan.

Akan tetapi jika yang dibawakan adalah lagu komersial, PSSI akan menghormati hak cipta dan prosedur yang berlaku.

"Ketika pemain menyanyikan Tanah Airku di lapangan, euforianya luar biasa. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Lagu-lagu seperti ini bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi pemersatu bangsa. Karena itu, mekanisme penggunaannya harus kita jalani secara benar dan proporsional," ujar Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
16 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
46 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Ketum PSSI Kenang Perjuangan IGK Manila Bawa Timnas Raih Emas Sea Games 1991

Ketum PSSI Kenang Perjuangan IGK Manila Bawa Timnas Raih Emas Sea Games 1991

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Erick Thohir Temui Nova Arianto Bahas Uji Coba dan Pemain Diaspora untuk Piala Dunia U-17

Erick Thohir Temui Nova Arianto Bahas Uji Coba dan Pemain Diaspora untuk Piala Dunia U-17

Polemik Merek Arc'teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

Polemik Merek Arc'teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

Sidang Uji Materi UU Tentang Hak Cipta

Sidang Uji Materi UU Tentang Hak Cipta

Diminta Bayar Royalti untuk Lagu Nasional Timnas Indonesia, Ini Sikap PSSI

Diminta Bayar Royalti untuk Lagu Nasional Timnas Indonesia, Ini Sikap PSSI

Daftar Lagu Nasional Indonesia Beserta Lirik dan Penciptanya

Daftar Lagu Nasional Indonesia Beserta Lirik dan Penciptanya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini
Bola Indonesia
8 menit yang lalu

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?
Liga Inggris
18 menit yang lalu

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud
Sportainment
25 menit yang lalu

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia
Bola Dunia
51 menit yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1