Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam uji coba di Surabaya pada 2-8 September 2025, sebagai persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:28
Timnas Indonesia jalani laga uji coba jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / REUTERS-Issei Kato
Timnas Indonesia jalani laga uji coba jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / REUTERS-Issei Kato
Ringkasan Berita
  • Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 2 hingga 8 September 2025 sebagai persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
  • Uji coba ini bertujuan untuk mengukur perkembangan dan kesiapan tim Garuda sebelum menghadapi Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Arab Saudi dan Irak.
  • Laga ini juga berpotensi menjadi debut bagi calon penyerang Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, yang sedang dalam proses naturalisasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba jelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi serangkaian pertandingan uji coba internasional alias FIFA Matchday pada September mendatang.

Tim Merah Putih akan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dalam trofeo yang digelar pada 2 hingga 8 September 2025.

Pertandingan ini adalah bagian dari persiapan Timnas Indonesia asuhan pelatih Patrick Kluivert untuk menatap lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Uji coba ini menjadi tolok ukur penting untuk mengukur perkembangan dan kesiapan tim Garuda sebelum tampil di ajang penting tersebut.

Hasil undian putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masuk Grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak.

Adapun jadwal putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada 8-14 Oktober 2025 di Jeddah.

Kuwait dan Lebanon akan saling berhadapan pada laga pembuka, 2 September 2025. Laga itu tidak dibuka untuk umum dan hanya bisa disaksikan oleh penonton yang diundang.

Kemudian pada 5 dan 8 September, Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon.

"Dua pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon akan jadi persiapan Timnas Indonesia yang akan bermain di Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Kita siap merahkan Stadion Gelora Bung Tomo," tulis Erick Thohir.

Dari data ranking FIFA hingga 10 Juli 2025, Lebanon menduduki peringkat 112, Kuwait duduk di peringkat 138, dan Timnas Indonesia menghuni peringkat ke-118 ranking FIFA.

Bentrokan melawan tim-tim dengan ranking FIFA yang lebih tinggi ini diharapkan dapat memberi pengalaman dan pelajaran berharga untuk menguji skuad Timnas Indonesia.

Uji coba ini juga berpeluang menjadi debut bagi calon penyerang Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, yang tengah menjalani proses naturalisasi.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025
Aneka Sport
4 jam yang lalu

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah
Liga Inggris
4 jam yang lalu

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

