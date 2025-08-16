Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Aston Villa akan menjamu Newcastle di Villa Park pada 16 Agustus 2025. Newcastle tanpa striker murni, sementara Villa optimis setelah menang 2-0 atas Villarreal. Prediksi skor 3-0 untuk Villa.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 15:37
Tim Aston Villa akan berhadapan dengan Newcastle United di pekan pertama Liga Inggris. Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H/REUTERS-Chris Radburn
Tim Aston Villa akan berhadapan dengan Newcastle United di pekan pertama Liga Inggris. Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H/REUTERS-Chris Radburn

Bisnis.com, JAKARTA - Aston Villa akan memulai petualangannya di Premier League dengan menjamu Newcastle United di Stadion Villa Park, Sabtu (16/8/2025).

Aston Villa dan Newcastle pada musim lalu sama-sama bersaing memperebutkan tiket Liga Champions. Newcastle berhasil merebut slot terakhir setelah Aston Villa ditekuk Manchester United di pekan terakhir.

Kini Unai Emery akan menjamu Newcastle yang sedang limbung akibat rumor transfer striker andalannya Alexander Isak yang dikabarkan sudah tidak mau lagi bermain untuk the Magpies.

Alhasil, Newcastle kini tidak mempunyai striker murni untuk dijadikan target man di lini depan. 

Anthony Gordon yang berposisi sebagai winger diprediksi akan dijadikan false nine oleh pelatih Eddie Howe saat melawan Aston Villa.

Sementara itu di kubu tuan rumah, baru saja meraih hasil positif dengan mengalahkan Villarreal dalam laga uji coba dengan skor 2-0.

Baca Juga

Striker Ollie Watkins yang tampil apik berhasil mencetak gol bersama Emiliano Buendia.

Sekadar informasi, Newcastle pada musim lalu dihancurkan Aston Villa di Villa Park dengan skor telak 4-1 dan salah satu gol dicetak Watkins di menit pertama.

Melihat performa dan keadaan Newcastle saat ini, Aston Villa yang bermain di hadapan publiknya sendiri akan meraih kemenangan.

Prediksi susunan pemain Aston Villa vs Newcastle

Aston Villa possible starting lineup:

Bizot; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Malen, McGinn, Rogers; Watkins

Newcastle United possible starting lineup:

Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Head to head Aston Villa vs Newcastle:

12 Mar 2021 Newcastle United vs Aston Villa 1-1 Premier League
21 Aug 2021 Aston Villa vs Newcastle United 2-0 Premier League
13 Feb 2022 Newcastle United vs Aston Villa 1-0 Premier League
29 Oct 2022 Newcastle United vs Aston Villa 4-0 Premier League
15 Apr 2023 Aston Villa vs Newcastle United 3-0 Premier League
12 Aug 2023 Newcastle United vs Aston Villa 5-1 Premier League
30 Jan 2024 Aston Villa vs Newcastle United 1-3 Premier League
26 Dec 2024 Newcastle United vs Aston Villa 3-0 Premier League
19 Apr 2025 Aston Villa vs Newcastle United 4-1 Premier League

prediksi skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus:

Skor Aston Villa vs Newcastle 3-0

Skor Aston Villa vs Newcastle 3-1

Skor Aston Villa vs Newcastle 4-1

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Topik

