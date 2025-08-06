Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

AC Milan menolak tawaran 30 juta euro dari Newcastle untuk Malick Thiaw, bek tengah berusia 23 tahun yang menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 6 Agustus 2025 | 19:26
Share
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis com, JAKARTA - Klub Liga Italia AC Milan menolak tawaran senilai 30 juta euro (sekira Rp568 miliar) yang diajukan Newcastle United untuk bek tengah Malick Thiaw, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Rabu.

Bek berusia 23 tahun tersebut menjadi incaran Newcastle pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Milan memilih untuk mempertahankan pemain asal Jerman tersebut, yang masih menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri.

Allegri yang kembali menangani Milan musim ini diketahui mengandalkan formasi tiga bek selama menjalani pramusim.

Dengan formasi tersebut, Thiaw diperkirakan akan mendapat lebih banyak menit bermain, terlebih Rossoneri saat ini tidak memiliki banyak stok bek tengah.

​​​​​​​Thiaw, yang memiliki tiga catatan penampilan bersama tim nasional Jerman, juga dinilai memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi di lini pertahanan. Hal itu menjadikannya aset penting dalam rotasi tim.

Meski tawaran awal Newcastle telah ditolak, La Gazzetta menyebut tidak menutup peluang klub Inggris itu akan kembali dengan penawaran yang lebih tinggi.

Baca Juga

Selain diminati Newcastle, Thiaw juga sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Italia lainnya, termasuk Juventus yang dilatih Igor Tudor dan Como yang kini ditangani Cesc Fabregas. Namun, Allegri dikabarkan semakin yakin untuk mempertahankan Thiaw di San Siro musim ini.

​​​​​​​Thiaw bergabung dengan Milan dari Schalke 04 pada 2022 dan telah tampil reguler dalam dua musim terakhir bersama Rossoneri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
23 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
1 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bursa Transfer Liga Inggris, MU dan Newcastle Tunggu Keputusan Sesko

Bursa Transfer Liga Inggris, MU dan Newcastle Tunggu Keputusan Sesko

Ini Live Hasil Tottenham vs Newcastle, Lilywhites Ditahan Imbang The Magpies

Ini Live Hasil Tottenham vs Newcastle, Lilywhites Ditahan Imbang The Magpies

Newcastle United Kembali Kalah, Kali Ini Ditekuk Tim Bintang Liga Korsel

Newcastle United Kembali Kalah, Kali Ini Ditekuk Tim Bintang Liga Korsel

Hasil Arsenal Vs Newcastle United Babak 1, Comeback! The Gunners Berbalik Unggul

Hasil Arsenal Vs Newcastle United Babak 1, Comeback! The Gunners Berbalik Unggul

Lancar, Ini Link Live Streaming Perth Glory vs AC Milan 31 Juli

Lancar, Ini Link Live Streaming Perth Glory vs AC Milan 31 Juli

Prediksi Skor Perth Glory vs AC Milan 31 Juli, Susunan Pemain, Data, Preview

Prediksi Skor Perth Glory vs AC Milan 31 Juli, Susunan Pemain, Data, Preview

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

Benjamin Sesko Jadi Rebutan MU dan Newcastle, Ini Reaksi RB Leipzig

Benjamin Sesko Jadi Rebutan MU dan Newcastle, Ini Reaksi RB Leipzig

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
16 jam yang lalu

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan
Liga Italia
16 jam yang lalu

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025
Aneka Sport
17 jam yang lalu

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Nadiem Makarim diperiksa KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk