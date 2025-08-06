Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

AC Milan menolak tawaran 30 juta euro dari Newcastle untuk Malick Thiaw, bek tengah berusia 23 tahun yang menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri.

Bisnis com, JAKARTA - Klub Liga Italia AC Milan menolak tawaran senilai 30 juta euro (sekira Rp568 miliar) yang diajukan Newcastle United untuk bek tengah Malick Thiaw, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Rabu.

Bek berusia 23 tahun tersebut menjadi incaran Newcastle pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Milan memilih untuk mempertahankan pemain asal Jerman tersebut, yang masih menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri.

Allegri yang kembali menangani Milan musim ini diketahui mengandalkan formasi tiga bek selama menjalani pramusim.

Dengan formasi tersebut, Thiaw diperkirakan akan mendapat lebih banyak menit bermain, terlebih Rossoneri saat ini tidak memiliki banyak stok bek tengah.

​​​​​​​Thiaw, yang memiliki tiga catatan penampilan bersama tim nasional Jerman, juga dinilai memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi di lini pertahanan. Hal itu menjadikannya aset penting dalam rotasi tim.

Meski tawaran awal Newcastle telah ditolak, La Gazzetta menyebut tidak menutup peluang klub Inggris itu akan kembali dengan penawaran yang lebih tinggi.

Selain diminati Newcastle, Thiaw juga sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Italia lainnya, termasuk Juventus yang dilatih Igor Tudor dan Como yang kini ditangani Cesc Fabregas. Namun, Allegri dikabarkan semakin yakin untuk mempertahankan Thiaw di San Siro musim ini.

​​​​​​​Thiaw bergabung dengan Milan dari Schalke 04 pada 2022 dan telah tampil reguler dalam dua musim terakhir bersama Rossoneri.