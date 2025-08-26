Bisnis Indonesia Premium
PSM dan Bali United Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas U-23 Indonesia

PSM dan Bali United menyumbang pemain terbanyak ke Timnas U-23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo, 3-9 September.
Selasa, 26 Agustus 2025 | 17:58
Striker Timnas Indonesia U23, Jens Raven./Antara
Striker Timnas Indonesia U23, Jens Raven./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg mengumumkan 23 pemain Garuda Muda untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September.

Dikutip dari Instagram timnas Indonesia, Selasa, dari daftar 23 pemain ini, Vanenburg membawa mayoritas pemain dari Kejuaraan ASEAN U-23 yang berakhir sebagai finalis di Jakarta pada Juli lalu.

Bali United dan PSM Makassar menjadi klub yang menyumbang pemain terbanyak untuk Garuda Muda di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, yaitu sebanyak tiga pemain.

Bali menyertakan Jens Raven, Kadek Arel, dan Rahmat Arjuna, sementara PSM diwakili oleh Muhammad Ardiansyah, Ananda Raehan, dan Ricky Pratama.

Di skuad ini, ada tiga pemain naturalisasi, yaitu Raven, Rafael Struick, dan Dion Markx. Adapun, ini menjadi pemanggilan timnas U-23 pertama untuk pemain NEC Nijmegen U-21 itu setelah dirinya mencatatkan dua caps untuk timnas U-20 pada laga uji coba.

Sementara itu, bagi Struick, ini merupakan “comeback” dirinya di Garuda Muda setelah penampilan terakhirnya untuk tim ini lebih dari 1 tahun yang lalu di Piala Asia U-23 2024 Qatar.

Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji pada Minggu mengatakan tim nasional U-23 Indonesia sudah mulai berkumpul pada Senin di Surabaya untuk menjalani pemusatan latihan (TC) menjelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Indonesia berstatus sebagai tuan rumah di babak kualifikasi ini, tepatnya Grup J, di mana di dalamnya juga dihuni Laos, Makau dan Korea Selatan. Pasukan Vanenburg memulai kualifikasi dengan melawan Laos pada 3 September, lalu menghadapi Makau pada 6 September, dan terakhir menjajal kekuatan Korea Selatan pada 9 September.

Nantinya, dari babak kualifikasi ini sebelas juara grup dan empat runner-up terbaik akan lolos ke putaran final yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari tahun depan.

Berikut daftar 23 pemain timnas U-23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026:

Kiper

1. Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta)

2. Daffa Fasya Sumawijaya (Borneo FC)

3. Muhammad Ardiansyah (PSM Makassar)

Bek tengah

4. Kakang Rudianto (Persib Bandung)

5. Kadek Arel Priyatna (Bali United)

6. Muhammad Ferarri (Bhayangkara FC)

7. Dion Markx (NEC Nijmegen U-21)

Bek sayap

8. Muhammad Alfharezzi Buffon (Borneo FC)

9. Frengky Missa (Bhayangkara FC)

10. Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta)

11. Mikael Tata (Persebaya Surabaya)

Tengah

12. Toni Firmansyah (Persebaya Surabaya)

13. Arkhan Fikri (Arema FC)

14. Robi Darwis (Persib Bandung)

15. Rayhan Hannan (Persija Jakarta)

16. Zanadin Fariz (Persis Solo)

17. Ananda Raehan (PSM Makassar)

Depan

18. Hokky Caraka (Persita Tangerang)

19. Jens Raven (Bali United)

20. Rahmat Arjuna (Bali United)

21. Rafael Struick (Dewa United)

22. Salim Tuharea (Arema FC)

23. Ricky Pratama (PSM Makassar).

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

