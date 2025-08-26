Bisnis Indonesia Premium
Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Pelatih Gerald Vanenburg merombak skuad Timnas U-23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, mengganti tujuh pemain dengan nama baru.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 18:50
Pemain Timnas Indonesia Rafael Struick berduel dengan pemain Jepang / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana.
Pemain Timnas Indonesia Rafael Struick berduel dengan pemain Jepang / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg melakukan tujuh perubahan dalam skuad yang dibawanya untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September.

Sejumlah pemain saat Vanenburg menukangi Garuda Muda di Kejuaraan ASEAN U-23 2025 tidak bawa.

Brandon Scheunemann, Achmad Maulana, Firman Juliansyah, Dominikus Dion, Victor Dethan, Althaf Indie, dan Yardan Yafi menjadi tujuh pemain yang tak ia sertakan lagi untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Sebagai gantinya, pelatih asal Belanda yang merupakan pemenang Piala Eropa 1988 ini membawa nama-nama baru, di antaranya adalah Dion Markx (NEC Nijmegen U-21), Mikael Tata (Persebaya Surabaya), Zanadin Fariz (Persis Solo), Ananda Raehan (PSM Makassar), Rafael Struick (Dewa United), Salim Tuharea (Arema FC), dan Ricky Pratama (PSM Makassar).

Dari tujuh nama itu, hanya Struick yang memiliki caps untuk timnas U-23. Striker Dewa United pemilik 23 caps untuk timnas senior ini memiliki delapan caps untuk timnas U-23, dimana semuanya ia catatkan ketika membawa tim ini menjadi tim peringkat keempat di Piala Asia U-23 2024 dari babak kualifikasi yang kala itu digelar di Solo.

Sementara untuk enam pemain lainnya, tak ada yang memiliki caps untuk timnas U-23. Salim Tuharea menjadi bagian timnas U-23 di Kejuaraan ASEAN U-23 2023, namun ketika itu pemain Arema tersebut hanya duduk di bangku cadangan dari empat pertandingan.

Adapun, Mikael Tata sejatinya masuk ke dalam skuad timnas U-23 untuk Kejuaraan ASEAN U-23 2025, tetapi batal menjadi bagian skuad final karena sakit. Kala itu, namanya diganti oleh Frenky Missa.

Indonesia berstatus sebagai tuan rumah di babak kualifikasi ini, tepatnya Grup J, di mana di dalamnya juga dihuni Laos, Makau dan Korea Selatan. Pasukan Vanenburg memulai kualifikasi dengan melawan Laos pada 3 September, lalu menghadapi Makau pada 6 September, dan terakhir menjajal kekuatan Korea Selatan pada 9 September.

Nantinya, dari babak kualifikasi ini sebelas juara grup dan empat runner-up terbaik akan lolos ke putaran final yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari tahun depan.

Berikut tujuh nama baru di timnas U-23 Indonesia era Vanenburg:

1. Dion Markx (NEC Nijmegen U-21)

2. Mikael Tata (Persebaya Surabaya)

3. Zanadin Fariz (Persis Solo)

4. Ananda Raehan (PSM Makassar)

5. Rafael Struick (Dewa United)

6. Salim Tuharea (Arema FC)

7. Ricky Pratama (PSM Makassar).

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris
Aneka Sport
4 jam yang lalu

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha
Liga Inggris
5 jam yang lalu

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

