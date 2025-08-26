Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Pelatih Gerald Vanenburg merombak skuad Timnas U-23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, mengganti tujuh pemain dengan nama baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg melakukan tujuh perubahan dalam skuad yang dibawanya untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September.

Sejumlah pemain saat Vanenburg menukangi Garuda Muda di Kejuaraan ASEAN U-23 2025 tidak bawa.

Brandon Scheunemann, Achmad Maulana, Firman Juliansyah, Dominikus Dion, Victor Dethan, Althaf Indie, dan Yardan Yafi menjadi tujuh pemain yang tak ia sertakan lagi untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Sebagai gantinya, pelatih asal Belanda yang merupakan pemenang Piala Eropa 1988 ini membawa nama-nama baru, di antaranya adalah Dion Markx (NEC Nijmegen U-21), Mikael Tata (Persebaya Surabaya), Zanadin Fariz (Persis Solo), Ananda Raehan (PSM Makassar), Rafael Struick (Dewa United), Salim Tuharea (Arema FC), dan Ricky Pratama (PSM Makassar).

Dari tujuh nama itu, hanya Struick yang memiliki caps untuk timnas U-23. Striker Dewa United pemilik 23 caps untuk timnas senior ini memiliki delapan caps untuk timnas U-23, dimana semuanya ia catatkan ketika membawa tim ini menjadi tim peringkat keempat di Piala Asia U-23 2024 dari babak kualifikasi yang kala itu digelar di Solo.

Sementara untuk enam pemain lainnya, tak ada yang memiliki caps untuk timnas U-23. Salim Tuharea menjadi bagian timnas U-23 di Kejuaraan ASEAN U-23 2023, namun ketika itu pemain Arema tersebut hanya duduk di bangku cadangan dari empat pertandingan.

Adapun, Mikael Tata sejatinya masuk ke dalam skuad timnas U-23 untuk Kejuaraan ASEAN U-23 2025, tetapi batal menjadi bagian skuad final karena sakit. Kala itu, namanya diganti oleh Frenky Missa.

Indonesia berstatus sebagai tuan rumah di babak kualifikasi ini, tepatnya Grup J, di mana di dalamnya juga dihuni Laos, Makau dan Korea Selatan. Pasukan Vanenburg memulai kualifikasi dengan melawan Laos pada 3 September, lalu menghadapi Makau pada 6 September, dan terakhir menjajal kekuatan Korea Selatan pada 9 September.

Nantinya, dari babak kualifikasi ini sebelas juara grup dan empat runner-up terbaik akan lolos ke putaran final yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari tahun depan.

Berikut tujuh nama baru di timnas U-23 Indonesia era Vanenburg:

1. Dion Markx (NEC Nijmegen U-21)

2. Mikael Tata (Persebaya Surabaya)

3. Zanadin Fariz (Persis Solo)

4. Ananda Raehan (PSM Makassar)

5. Rafael Struick (Dewa United)

6. Salim Tuharea (Arema FC)

7. Ricky Pratama (PSM Makassar).