Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul

Bisnis.com, JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC bertekad meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Persis Solo pada laga pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (29/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Bhayangkara FC masih kesulitan untuk meraih kemenangan hingga pekan ketiga dan harus puas duduk di posisi ke-15 dengan torehan satu poin hasil dari sekali imbang dan dua kali kalah.

Bhayangkara Presisi yang berjuluk The Guardians sepanjang sejarah sudah pernah bertemu empat kali dengan hasil tiga kemenangan untuk Persis dan satu kemenangan untuk Bhayangkara FC.

Laga pekan keempat ini akan menjadi pertemuan kelima bagi kedua tim. Namun, Bhayangkara FC perlu berjuang keras karena dalam dua laga terakhir, Persis sukses mencuri kemenangan dari tangan mereka.

Pada pekan ketiga, Bhayangkara FC menelan kekalahan 1-2 saat bertamu ke kandang Arema FC. Penjaga gawang The Guardians Awan Setho, mengaku kecewa dengan hasil tersebut dan mengalihkan fokus ke laga kontra Persis Solo.

"Kami kurang beruntung dan kami siap untuk pertandingan selanjutnya," kata Awan Setho.

Di sisi lain, Persis Solo untuk sementara duduk di posisi ke-9 dengan koleksi empat poin hasil dari sekali menang, sekali kalah, dan sekali imbang. Akan tetapi, tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu sudah dua pekan tak meraih kemenangan.

Skuat asuhan Peter de Roo itu meraih hasil imbang 2-2 saat berhadapan dengan PSBS Biak pada pekan ketiga. Alih-alih terpuruk, dia lebih memilih untuk ikhlas dan optimistis menatap laga-laga selanjutnya.

"Kami terima hasil ini untuk bisa bermain lebih baik lagi di laga berikutnya,” ucap pelatih asal Belanda tersebut.

Head to head Bhayangkara Presisi Lampung FC Vs Persis Solo:

- 30/4/24 - Bhayangkara FC 0-1 Persis Solo

- 29/10/23 - Persis Solo 2-1 Bhayangkara FC

- 2/2/23 - Persis Solo 1-3 Bhayangkara FC

- 19/8/22 - Bhayangkara FC 0-1 Persis Solo