Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul

Bhayangkara Presisi Lampung FC bertekad raih kemenangan perdana lawan Persis Solo di pekan ke-4 BRI Super League 2025/26, meski Persis unggul head-to-head.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 19:15
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC bertekad meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Persis Solo pada laga pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (29/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Bhayangkara FC masih kesulitan untuk meraih kemenangan hingga pekan ketiga dan harus puas duduk di posisi ke-15 dengan torehan satu poin hasil dari sekali imbang dan dua kali kalah.

Bhayangkara Presisi yang berjuluk The Guardians sepanjang sejarah sudah pernah bertemu empat kali dengan hasil tiga kemenangan untuk Persis dan satu kemenangan untuk Bhayangkara FC.

Laga pekan keempat ini akan menjadi pertemuan kelima bagi kedua tim. Namun, Bhayangkara FC perlu berjuang keras karena dalam dua laga terakhir, Persis sukses mencuri kemenangan dari tangan mereka.

Pada pekan ketiga, Bhayangkara FC menelan kekalahan 1-2 saat bertamu ke kandang Arema FC. Penjaga gawang The Guardians Awan Setho, mengaku kecewa dengan hasil tersebut dan mengalihkan fokus ke laga kontra Persis Solo.

"Kami kurang beruntung dan kami siap untuk pertandingan selanjutnya," kata Awan Setho.

Di sisi lain, Persis Solo untuk sementara duduk di posisi ke-9 dengan koleksi empat poin hasil dari sekali menang, sekali kalah, dan sekali imbang. Akan tetapi, tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu sudah dua pekan tak meraih kemenangan.

Skuat asuhan Peter de Roo itu meraih hasil imbang 2-2 saat berhadapan dengan PSBS Biak pada pekan ketiga. Alih-alih terpuruk, dia lebih memilih untuk ikhlas dan optimistis menatap laga-laga selanjutnya.

"Kami terima hasil ini untuk bisa bermain lebih baik lagi di laga berikutnya,” ucap pelatih asal Belanda tersebut.

Head to head Bhayangkara Presisi Lampung FC Vs Persis Solo:

- 30/4/24 - Bhayangkara FC 0-1 Persis Solo

- 29/10/23 - Persis Solo 2-1 Bhayangkara FC

- 2/2/23 - Persis Solo 1-3 Bhayangkara FC

- 19/8/22 - Bhayangkara FC 0-1 Persis Solo

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris
Aneka Sport
4 jam yang lalu

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha
Liga Inggris
5 jam yang lalu

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

