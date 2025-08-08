Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lancar, Ini Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus

Saksikan live streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi pada 8 Agustus 2025 di Stadion Segiri melalui Vidio. Kedua tim siap bertarung di pekan pertama ISL.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 13:10
Share
Pemain Borneo FC. Pekan perdana Indonesia Super League akan mempertemukan Borneo FC vs Bhayangkara Presisi. Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi./Antara
Pemain Borneo FC. Pekan perdana Indonesia Super League akan mempertemukan Borneo FC vs Bhayangkara Presisi. Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menilai pertandingan melawan Bhayangkara Presisi di Stadion Segiri, Jumat (8/8/2025, pada pekan pertama Indonesia Super League tidak akan mudah

“Pertandingan ini tidak mudah. Bhayangkara memang baru promosi, tapi mereka sudah lama bekerja sama. Tapi ini kandang kita, jadi kita harus dapat hasil positif,” imbuhnya.

Fabio Lefundes pun mengungkap bahwa tim pelatih telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan Bhayangkara yang kini ditangani pelatih Paul Munster. Strategi khusus telah disiapkan dengan menekankan keseimbangan dalam menyerang maupun bertahan.

“Kami fokus bagaimana cara menyerang dan bertahan secara seimbang. Kami juga sudah kumpulkan informasi tentang lawan untuk dijadikan dasar strategi,” jelas mantan pelatih Madura United FC itu.

Sementara itu tim promosi Bhayangkara Presisi Lampung FC yang diasuh pelatih Paul Munster sudah siap bertarung.

Ini menjadi momentum bagus untuk pembuktian bagi Bhayangkara FC yang baru saja kembali ke kasta tertinggi setelah sempat satu musim turun ke kasta kedua dan harus berjibaku di Pegadaian Liga 2 2024/25.

Baca Juga

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster juga menyebutkan anak asuhannya sudah tak sabar lagi menjalani laga pertama nanti meski harus di kandang lawan.

“Kami sudah sangat menantikan momen ini. Persiapan pada pra musim terasa sangat panjang. Jadi kami sangat antusias untuk menjalani pertandingan pertama,” kata Paul Munster.

Pertandingan Borneo FC vs Bhayangkara Presisi bisa disaksikan secara live streaming melalui Vidio.

Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi

https://www.vidio.com/live/19353-bri-super-league?schedule_id=4484474

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
1 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
31 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT

Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT

Prediksi Borneo FC Vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus: Nadeo Targetkan 3 Poin

Prediksi Borneo FC Vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus: Nadeo Targetkan 3 Poin

Arungi Musim Baru, Ini Daftar Nama Pemain Baru Borneo FC

Arungi Musim Baru, Ini Daftar Nama Pemain Baru Borneo FC

Bhayangkara Berpeluang Rekrut Pemain Timnas Musim Depan, Ini Daftarnya?

Bhayangkara Berpeluang Rekrut Pemain Timnas Musim Depan, Ini Daftarnya?

Tampil Apik di Piala Asia, Evandra dan Fadly Alberto Siap Jadi Andalan di Bhayangkara FC

Tampil Apik di Piala Asia, Evandra dan Fadly Alberto Siap Jadi Andalan di Bhayangkara FC

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview