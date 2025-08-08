Lancar, Ini Link Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus

Saksikan live streaming Borneo FC vs Bhayangkara Presisi pada 8 Agustus 2025 di Stadion Segiri melalui Vidio. Kedua tim siap bertarung di pekan pertama ISL.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menilai pertandingan melawan Bhayangkara Presisi di Stadion Segiri, Jumat (8/8/2025, pada pekan pertama Indonesia Super League tidak akan mudah

“Pertandingan ini tidak mudah. Bhayangkara memang baru promosi, tapi mereka sudah lama bekerja sama. Tapi ini kandang kita, jadi kita harus dapat hasil positif,” imbuhnya.

Fabio Lefundes pun mengungkap bahwa tim pelatih telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan Bhayangkara yang kini ditangani pelatih Paul Munster. Strategi khusus telah disiapkan dengan menekankan keseimbangan dalam menyerang maupun bertahan.

“Kami fokus bagaimana cara menyerang dan bertahan secara seimbang. Kami juga sudah kumpulkan informasi tentang lawan untuk dijadikan dasar strategi,” jelas mantan pelatih Madura United FC itu.

Sementara itu tim promosi Bhayangkara Presisi Lampung FC yang diasuh pelatih Paul Munster sudah siap bertarung.

Ini menjadi momentum bagus untuk pembuktian bagi Bhayangkara FC yang baru saja kembali ke kasta tertinggi setelah sempat satu musim turun ke kasta kedua dan harus berjibaku di Pegadaian Liga 2 2024/25.

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster juga menyebutkan anak asuhannya sudah tak sabar lagi menjalani laga pertama nanti meski harus di kandang lawan.

“Kami sudah sangat menantikan momen ini. Persiapan pada pra musim terasa sangat panjang. Jadi kami sangat antusias untuk menjalani pertandingan pertama,” kata Paul Munster.

Pertandingan Borneo FC vs Bhayangkara Presisi bisa disaksikan secara live streaming melalui Vidio.

https://www.vidio.com/live/19353-bri-super-league?schedule_id=4484474