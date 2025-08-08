Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Borneo FC siap hadapi Bhayangkara Presisi di laga perdana BRI Super League 2025/26 di Samarinda, 8 Agustus. Prediksi skor bervariasi, susunan pemain 4-3-3.

Bisnis.com, JAKARTA - Borneo FC Samarinda akan menjamu tim promosi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Segiri Samarinda, Jumat (8/8) sore, pada laga perdana BRI Super League 2025/26.

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes memastikan timnya siap tempur setelah melewati persiapan matang, mulai dari program latihan di Samarinda hingga pemusatan latihan di Yogyakarta.

“Pemain sudah paham dengan ide permainan kami. Semoga semua pemain hadir dalam kondisi fisik, taktik, dan mental yang luar biasa,” kata pelatih asal Brasil itu optimistis.

Meski bermain di kandang dan di atas kertas lebih diunggulkan, dia menolak meremehkan kekuatan lawan. Ia menilai Bhayangkara Presisi bukan tim biasa karena kesolidian yang mereka bangun sejak lama dianggap cukup untuk membuat kejutan.

“Pertandingan ini tidak mudah. Bhayangkara memang baru promosi, tapi mereka sudah lama bekerja sama. Tapi ini kandang kita, jadi kita harus dapat hasil positif,” imbuhnya.

Fabio Lefundes pun mengungkap bahwa tim pelatih telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan Bhayangkara yang kini ditangani pelatih Paul Munster. Strategi khusus telah disiapkan dengan menekankan keseimbangan dalam menyerang maupun bertahan.

“Kami fokus bagaimana cara menyerang dan bertahan secara seimbang. Kami juga sudah kumpulkan informasi tentang lawan untuk dijadikan dasar strategi,” jelas mantan pelatih Madura United FC itu.

Selain kesiapan taktik, dia juga menyoroti peran besar suporter. Maka dari itu dia berharap atmosfer Stadion Segiri yang penuh semangat bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain, terutama bagi mereka yang akan menjalani debut di kandang.

“Ini akan jadi pengalaman pertama bagi beberapa pemain merasakan atmosfer langsung dari tribun. Saya harap stadion penuh, karena dukungan mereka sangat penting bagi hasil pertandingan,” pungkasnya.

Sementara itu tim promosi Bhayangkara Presisi Lampung FC yang diasuh pelatih Paul Munster sudah siap bertarung.

Ini menjadi momentum bagus untuk pembuktian bagi Bhayangkara FC yang baru saja kembali ke kasta tertinggi setelah sempat satu musim turun ke kasta kedua dan harus berjibaku di Pegadaian Liga 2 2024/25.

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster juga menyebutkan anak asuhannya sudah tak sabar lagi menjalani laga pertama nanti meski harus di kandang lawan.

“Kami sudah sangat menantikan momen ini. Persiapan pada pra musim terasa sangat panjang. Jadi kami sangat antusias untuk menjalani pertandingan pertama,” kata Paul Munster.

Keberadaan pelatih asal Irlandia Utara itu sendiri juga memberikan gairah tersendiri bagi Bhayangkara FC yang kini berkandang di Lampung.

Bhayangkara FC menjadi salah satu kontestan yang paling awal melakukan persiapan untuk BRI Super League 2025/26.

Sebagai pengingat, pada BRI Liga 1 2024/25 lalu, Paul Munster mampu membawa Persebaya Surabaya finis di peringkat ke-4 alias ada di papan atas.

Torehan performa Persebaya musim lalu di tangan Paul Munster juga tak main-main. Mereka sempat mencatat rekor sembilan pertandingan beruntun tak terkalahkan.

Itu juga yang membuat hasrat untuk memetik poin dari laga perdana di Samarinda begitu tinggi.

“Semua pasti ingin menang, mentalitas kami sama. Itu dasar dari setiap tim, saya pikir sama untuk setiap tim,” ucap Paul Munster lagi.

Mengenai Borneo FC, dia juga menyebut tak asing lagi dengan kekuatan tuan rumah nanti.

“Saya kenal beberapa pemain di Borneo FC, tapi tetap saja tim baru. Pertandingan pertama adalah pertandingan yang penting, saat itulah Anda mulai melihat penampilan tim-tim,” dia menegaskan.

“Ini tim baru, saya pikir kebanyakan tim di BRI Super League sekarang juga baru, terutama dengan peraturan baru mengenai pemain asing. Kami membawa pemain-pemain yang semua orang ingin mainkan, jadi ini tim baru yang positif. Di pertandingan pertama nanti, kami akan memberikan 100 persen,” pungkasnya.

Prediksi susunan pemain Borneo FC vs Bhayangkara Presisi

Borneo FC (4-3-3):

Nadeo Argawinata; Fajar Fathurrahman, Aldair Simanca, Mohammad Al-Husseini, Rayhan Utina; Christophe Nduwarugira, Kei Hirose, Juan Felipe Villa; Mariano Peralta, Joel Vinicius, Habibi Jusuf.

Pelatih: Fabio Lefundes

Bhayangkara FC (4-3-3):

Awan Setho; Putu Gede, Slavko Damjanovic, Naher Sadiki, Frengky Missa; Christian Ilic, Moises Gaucho, Sani Rizki; Andres Nieto, Shanyder Borgelin, Stjepan Plazonja.

Pelatih: Paul Munster.

Head to head Borneo FC vs Bhayangkara Presisi

26 February 2024

Batakan

BORNEO FC SAMARINDA 4:0 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC

18 August 2023

Patriot Chandra Bhaga

BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 0:2 BORNEO FC SAMARINDA

25 February 2023

Segiri

BORNEO FC SAMARINDA 1:3 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC

13 September 2022

Wibawa Mukti

BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 2:2 BORNEO FC SAMARINDA

16 February 2022

Kapten I Wayan Dipta

BORNEO FC SAMARINDA 1:1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC

