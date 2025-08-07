Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Perbaiki Lini Depan

Persib Bandung siap hadapi Semen Padang 9 Agustus di GBLA. Fokus perbaikan lini depan dan pertahanan dengan pemain baru. Cedera pemain jadi tantangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku telah punya gambaran starting eleven menghadapi Semen Padang FC pada pekan pertama BRI Super League 2025/26, Sabtu (9/8/), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Hodak terus melakukan pembenahan masif di semua posisi terutama di lini depan.

Para penyerang Persib masih belum begitu tajam pasca kehilangan David da Silva, hanya Wiliam Marcilio dan Beckham Putra yang bisa mencetak gol dalam laga uji coba pra musim.

Catatan lainnya lini belakang Maung Bandung punya tiga bek baru dalam fondasi inti yang diandalkan. Mulai dari nama Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Fran Putros.

“Kami masih harus memperbaiki tim ini. Sekarang kami fokus di penyerangan, kami juga sedikit melatih di pertahanan karena pada dasarnya kami memiliki tiga bek baru. Jadi mereka harus lebih saling mengerti,” papar Hodak.

Lini tengah tak luput dari evaluasi, mengingat dua pemain tengah adalah personel baru dalam diri seorang Wiliam Marcilio dan Luciano Guaycochea.

“Untuk posisi gelandang juga ada dua gelandang baru dari tiga yang dimainkan jadi mereka juga perlu untuk saling memahami satu sama lain,” catatan pelatih 54 tahun ini.

Hodak yakin seiring banyaknya pertandingan yang dilalui kekompakan di lini pertahanan bakal semakin terasah, bertumbuh menjadi lebih baik.

“Tapi saya yakin dengan seiring berjalannya pertandingan itu akan menjadi lebih baik,” yakinnya.

Pemain cedera turut menjadi satu kendala Persib, Ramon Tanque, Marc Klok, Matricardi, Saddil Ramdani, Zulkifli Lukmansyah, dan Dimas Drajad adalah daftar pemain terus dipantau kondisinya. “Ada juga beberapa pemain yang cedera dari pertandingan sebelumnya, mereka masih menjalani pemulihan dan saya harap mereka segera siap untuk bermain,” harap Hodak.