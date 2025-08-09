Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang FC di GBLA pada 9 Agustus 2025. Pelatih Bojan Hodak menargetkan kemenangan dengan strategi menyerang.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 12:25
Tim Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang FC dalam laga perdana Indonesia Super League. Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H/Antara
Tim Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang FC dalam laga perdana Indonesia Super League. Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Persib Bandung akan menjamu Semen Padang FC pada pekan pertama BRI Super League 2025/26, Sabtu (9/8) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak berencana memainkan sepak bola menyerang saat melawan Semen Padang FC.

Maung Bandung juga punya modal bagus jelang laga ini dengan mengalahkan klub asal Australia Western Sydney Wanderers di masa pra musim.

“Pertandingan yang sulit, Semen Padang jauh lebih baik daripada tahun lalu, mereka menunjukkannya di pra musim ini. Kami juga memiliki banyak pemain baru, perlahan-lahan tim ini lebih baik saat melawan tim Australia. Tapi ini menjadi pertandingan yang beda, kami harus bermain menyerang,” ungkap Hodak.

Lebih lanjut pelatih asal Kroasia ini menerangkan pentingnya laga pertama ini untuk dimenangkan. Pada akhirnya hanya tim yang paling konsisten di liga sejak awal musim yang bisa memenangkan gelar di akhir musim nanti. Hodak tak ingin kehilangan gelar yang sudah diraihnya secara back-to-back.

“Ini sangat penting, setiap poin sangat penting di liga ini, karena pada akhirnya, tim juara adalah tim yang bisa paling konsisten sejak awal musim. Semua tahu bahwa semua pertandingan itu sulit,” sebutnya.

“Karena jika bertanya kepada tim mana pun, semua orang akan memberi tahu target bagi mereka adalah memenangkan liga, jadi akan sangat sulit untuk beberapa pertandingan pertama, tetapi inilah yang saya katakan, kita perlu fokus dan kita perlu mencoba memenangkan semua laga,” jelasnya.

Prediksi Susunan Pemain Persib vs Semen Padang

Persib Bandung (4-2-3-1):

Teja Paku Alam; Fran Putros, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto; Mark Klok, Adam Alis; Beckham Putra, William Marcillio, Berguinho; Uilliam Barros.

Pelatih: Bojan Hodak

Semen Padang (4-4-2):

Arthur Augusto; Leo Guntara, Rui Rampa, Angelo Meneses, Hamdi Sula; Armando Oropa, Pedro Matos, Alhassan Wakaso, Firman Juliansyah; Filipe Chaby, Bruno Gomes.

Pelatih: Eduardo Almeida

Head to Head Persib vs Semen Padang

10/3/2025: Semen Padang 1-4 Persib Bandung

1/11/2024: Persib Bandung 1-1 Semen Padang

18/9/2019: Persib Bandung 1-1 Semen Padang

29/5/2019: Semen Padang 0-0 Persib Bandung

9/9/2017: Persib Bandung 2-2 Semen Padang

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus:

Skor Persib vs Semen Padang 1-0

Skor Persib vs Semen Padang 2-1

Skor Persib vs Semen Padang 2-0

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

