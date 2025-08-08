Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Persib Bandung wajib menang melawan Semen Padang pada laga pembuka BRI Super League 2025/2026 di GBLA, 9 Agustus, demi meningkatkan kepercayaan diri tim.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan timnya wajib meraih kemenangan melawan Semen Padang pada pertandingan pertama di BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8).

Klok mengatakan seluruh pemain antusias menatap pertandingan pembuka musim ini, apalagi akan dimainkan di kandang sendiri.

“Musim baru, pertandingan pertama, semuanya sangat antusias. Kami harus menang di kandang, dan ini adalah target,” kata Klok di Bandung, Jumat.

Gelandang bernomor punggung 23 itu optimistis timnya mampu meraih hasil positif. Menurutnya, kekompakan Persib sudah terbangun setelah menjalani pramusim dengan baik bersama para pemain baru.

“Pramusim berjalan baik dan chemistry sudah ada sekarang,” kata dia.

Dia menambahkan, kemenangan di laga perdana akan memberi pengaruh positif terhadap kepercayaan diri dan suasana tim.

“Kalau start bagus, pasti percaya diri. Rasanya di tim juga lebih enak kalau menang di awal musim. Jadi, kami mau mulai dengan rasa yang sangat bagus,” kata dia.

Sementara itu, Penyerang anyar Persib, William Marcilio, menginginkan dukungan penuh Bobotoh untuk hadir pada laga perdana tersebut.

Marcilio menyebut kehadiran Bobotoh di tribun memiliki dampak besar terhadap performa tim di lapangan dengan atmosfer yang diciptakan menjadi alasan kuat dirinya bergabung dengan Maung Bandung musim ini.

“Energi itu berasal dari mereka, yang memberi tekanan kepada lawan dan mendorong kami untuk terus maju sepanjang pertandingan. Ini hal yang berbeda,” kata dia.

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus:

Skor Persib vs Semen Padang 1-0

Skor Persib vs Semen Padang 2-1