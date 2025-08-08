Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Chelsea akan menghadapi Leverkusen di Stamford Bridge pada 9 Agustus 2025. Ini prediksi skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 17:44
Pemain Chelsea, Enzo Fernandez, Liam Delap, dan Cole Palmer. Chelsea akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen dalam laga uji coba. Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview /REUTERS
Pemain Chelsea, Enzo Fernandez, Liam Delap, dan Cole Palmer. Chelsea akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen dalam laga uji coba. Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview /REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA - Chelsea akan menjamu Bayer Leverkusen dalam laga uji coba di Stamford Bridge, Sabtu (8/8/2025) dini hari, pukul 01.00 WIB.

Chelsea di bursa transfer musim panas ini sangat jor-joran membeli delapan pemain dengan total pengeluaran 250 juta poundsterling termasuk Joao Pedro yang digaet dari Brighton Hove & Albion.

Hasil dari pengeluaran besar tersebut, the Blues yang diasuh Enzo Maresca langsung moncer dengan merebut gelar juara Piala Dunia Antarklub 2025. Tidak tanggung-tanggung, the Blues melibas Paris Saint Germain yang tampil perkasa usai menjadi juara Liga Champions.

Pedro yang diplot Maresca sebagai striker tampil moncer selama Piala Dunia Antarklub. Pedro yang berasal dari Brasil bahkan bisa menggeser Liam Delap yang merupakan striker murni.

Kerja sama Pedro bersama Cole Palmer dan Pedro Neto berhasil membuat tim lain seperti PSG seperti kehilangan akal.

Selain lini depan, Maresca juga berhasil menyulap lini belakang yang tampil solid dalam mengantisipasi serangan lawan.

Sementara itu Leverkusen yang diasuh Erik Ten Hag baru saja meraih dua hasil positif dalam laga uji coba termasuk menekuk Fortuna Sittard yang diperkuat bek timnas Indonesia, Justin Hubner.

Menilik kekuatan kedua tim, Chelsea yang sedang on fire dan tampil di hadapan publiknya sendiri diprediksi bisa meraih kemenangan atas Leverkusen di laga nanti.

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Leverkusen

Chelsea possible starting lineup:

Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Gittens; Pedro

Bayer Leverkusen possible starting lineup:

Flekken; Tapsoba, Quansah, Hincapie; Arthur, Palacios, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Kofane

Head to head Chelsea vs Leverkusen:

13 Sep 2011 Chelsea v Bayer Leverkusen 2-0 UEFA Champions League
23 Nov 2011 Bayer Leverkusen v Chelsea 1-2 UEFA Champions League

Prediksi Skor Chelsea vs Leverkusen 9 Agustus

Skor Chelsea Vs Leverkusen 3-1

Skor Chelsea Vs Leverkusen 2-1

Skor Chelsea Vs Leverkusen 2-0

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

