Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Chelsea diprediksi menang atas Crystal Palace dalam laga pembuka Liga Inggris 2025-2026 di Stamford Bridge. Chelsea unggul dengan catatan impresif dan susunan pemain baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Chelsea vs Crystal Palace digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Chelsea menang.

Chelsea akan menghadapi Crystal Palace dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026 di Stamford Bridge, Minggu (17/8/2025) malam.

Derby London langsung tersaji pada pekan pertama saat Chelsea menjamu Crystal Palace di markas sendiri.

The Blues menatap Liga Inggris musim ini dengan rasa percaya diri tinggi setelah menjadi juara Piala Dunia Antarklub 2025 pada pertengahan Juli lalu.

Chelsea yang musim lalu menjadi juara Conference League bertekad untuk meraih hasil yang lebih baik pada musim ini.

Anak asuh Enzo Maresca itu menutup uji coba pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen dan 4-1 atas AC Milan.

Chelsea juga aktif di bursa transfer musim panas ini. Mereka mendatangkan beberapa pemain, seperti Jamie Gittens, Liam Delap, Joao Pedro, dan Jorrel Hato.

Penampilan Delap dan Pedro cukup menjanjikan di Piala Dunia Antarklub 2025. Hal itu memicu optimisme di kalangan suporter Chelsea.

Akan tetapi Chelsea kehilangan beberapa pemain pilar seperti Levi Colwill, Romeo Lavia, dan Benoit Badiashile yang masih mengalami cedera.

Di sisi lain, Crystal Palace berbekal status juara Piala FA 2024-2025. Sayangnya, The Eagles kehilangan tiket Liga Europa musim depan akibat pelanggaran aturan kepemilikan multi-klub.

Banding yang ditolak UEFA membuat fokus skuad Oliver Glasner sempat terganggu. Palace pun harus rela "turun kasta" tampil di Conference League.

Kendati begitu, Palace sudah membuka keran gelar musim ini dengan mengalahkan Liverpool di Community Shield.

Kontras dengan Chelsea, Palace terbilang pasif karena hanya menghadirkan kiper Walter Benitez dari PSV dan bek kiri Borna Sosa dari Ajax.

Palace justru diterpa isu eksodus karena Eberechi Eze dan Marc Guehi menjadi incaran tim-tim elite Liga Inggris.

Chelsea punya catatan impresif setiap tampil dalam pekan pembuka Liga Inggris.

The Blues meraih 20 kemenangan pada pekan pertama Liga Inggris, hanya tertinggal dari Manchester United.

Kali ini Chelsea pun lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dan melanjutkan catatan manis tersebut.

Preview Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea: Levi Colwill, Romeo Lavia, dan Benoit Badiashile dipastikan absen karena mengalami cedera.

Joao Pedro kemungkinan menjadi starter di lini depan, didukung Cole Palmer dan Pedro Neto dari lini kedua.

Crystal Palace: Eddie Nketiah, Cheick Doucoure, Daichi Kamada, Chadi Riad menepi di ruang medis.

Jean-Philippe Mateta akan menjadi ujung tombak Crystal Palace. Marc Guehi dan Eberechi Eze diprediksi tampil di tengah isu transfer.

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Moises Caicedo; Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

Pelatih: Enzo Maresca

Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi; Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Daniel Munoz; Eberechi Eze, Ismaila Sarr; Jean-Philippe Mateta.

Pelatih: Oliver Glasner