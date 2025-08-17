Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Chelsea diprediksi menang atas Crystal Palace dalam laga pembuka Liga Inggris 2025-2026 di Stamford Bridge. Chelsea unggul dengan catatan impresif dan susunan pemain baru.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 08:51
Share
Prediksi skor Chelsea vs Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025 / Reuters-Paul Childs
Prediksi skor Chelsea vs Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025 / Reuters-Paul Childs
Ringkasan Berita
  • Chelsea lebih diunggulkan untuk menang melawan Crystal Palace dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026, berbekal catatan impresif di pekan pembuka dan kemenangan di Piala Dunia Antarklub 2025.
  • Crystal Palace, meski berstatus juara Piala FA 2024-2025, menghadapi tantangan dengan isu transfer pemain dan banding yang ditolak UEFA, namun tetap menunjukkan potensi dengan kemenangan di Community Shield.
  • Prediksi skor pertandingan mengarah pada kemenangan Chelsea dengan skor 2-1, 2-0, atau 1-0, meskipun Crystal Palace bukan lawan yang mudah dihadapi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Chelsea vs Crystal Palace digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Chelsea menang.

Chelsea akan menghadapi Crystal Palace dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026 di Stamford Bridge, Minggu (17/8/2025) malam.

Derby London langsung tersaji pada pekan pertama saat Chelsea menjamu Crystal Palace di markas sendiri.

The Blues menatap Liga Inggris musim ini dengan rasa percaya diri tinggi setelah menjadi juara Piala Dunia Antarklub 2025 pada pertengahan Juli lalu.

Chelsea yang musim lalu menjadi juara Conference League bertekad untuk meraih hasil yang lebih baik pada musim ini.

Anak asuh Enzo Maresca itu menutup uji coba pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen dan 4-1 atas AC Milan.

Baca Juga

Chelsea juga aktif di bursa transfer musim panas ini. Mereka mendatangkan beberapa pemain, seperti Jamie Gittens, Liam Delap, Joao Pedro, dan Jorrel Hato.

Penampilan Delap dan Pedro cukup menjanjikan di Piala Dunia Antarklub 2025. Hal itu memicu optimisme di kalangan suporter Chelsea.

Akan tetapi Chelsea kehilangan beberapa pemain pilar seperti Levi Colwill, Romeo Lavia, dan Benoit Badiashile yang masih mengalami cedera.

Di sisi lain, Crystal Palace berbekal status juara Piala FA 2024-2025. Sayangnya, The Eagles kehilangan tiket Liga Europa musim depan akibat pelanggaran aturan kepemilikan multi-klub.

Banding yang ditolak UEFA membuat fokus skuad Oliver Glasner sempat terganggu. Palace pun harus rela "turun kasta" tampil di Conference League.

Kendati begitu, Palace sudah membuka keran gelar musim ini dengan mengalahkan Liverpool di Community Shield.

Kontras dengan Chelsea, Palace terbilang pasif karena hanya menghadirkan kiper Walter Benitez dari PSV dan bek kiri Borna Sosa dari Ajax.

Palace justru diterpa isu eksodus karena Eberechi Eze dan Marc Guehi menjadi incaran tim-tim elite Liga Inggris.

Chelsea punya catatan impresif setiap tampil dalam pekan pembuka Liga Inggris.

The Blues meraih 20 kemenangan pada pekan pertama Liga Inggris, hanya tertinggal dari Manchester United.

Kali ini Chelsea pun lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dan melanjutkan catatan manis tersebut.

Preview Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea: Levi Colwill, Romeo Lavia, dan Benoit Badiashile dipastikan absen karena mengalami cedera.

Joao Pedro kemungkinan menjadi starter di lini depan, didukung Cole Palmer dan Pedro Neto dari lini kedua.

Crystal Palace: Eddie Nketiah, Cheick Doucoure, Daichi Kamada, Chadi Riad menepi di ruang medis.

Jean-Philippe Mateta akan menjadi ujung tombak Crystal Palace. Marc Guehi dan Eberechi Eze diprediksi tampil di tengah isu transfer.

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Moises Caicedo; Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

Pelatih: Enzo Maresca

Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi; Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Daniel Munoz; Eberechi Eze, Ismaila Sarr; Jean-Philippe Mateta.

Pelatih: Oliver Glasner

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
53 menit yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
3 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota

Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Berita Lainnya

Berita Terbaru

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025
Aneka Sport
4 jam yang lalu

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah
Liga Inggris
4 jam yang lalu

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

2

Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus

3

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

4

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

5

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ratusan Peserta Meriahkan Lomba Panjat Pinang di Pantai Ancol
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

2

Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus

3

Prediksi Skor Manchester United vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

4

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

5

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah