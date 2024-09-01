Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Chelsea vs Crystal Palace digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Prediksi skor mengunggulkan Chelsea menang.
Chelsea akan menghadapi Crystal Palace dalam pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025 di Stamford Bridge, Minggu (1/9/2024) malam.
Chelsea mencatat 1 kekalahan dan 1 kemenangan dalam 2 laga awal Liga Inggris musim ini.
Pada pekan pertama, The Blues takluk 0-2 dari Manchester City di Stamford Bridge.
Kekalahan itu dibalas pad apekan kedua ketika Chelsea memetik kemenangan 6-2 atas Wolverhampton Wandereres
Meski begitu performa Chelsea menurun lagi setelah takluk 1-2 dari tuan rumah Servette FC pada leg kedua play-off kualifikasi Conference League.
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Di sisi lain Crystal Palace masih nirpoin di Liga Inggris musim ini. The Eagles menelan 2 kekalahan beruntun sebelum bertandang ke markas Chelsea.
Crystal Palace kalah 1-2 di kandang Brentford, sebelum takluk 0-2 kala menjamu West Ham United.
Tim arahan Oliver Glasner ini bangkit dan memetik kemenangan 4-0 atas Norwich City dalam ronder kedua Piala Liga Inggris/Carabao Cup.
Dari rekor pertemuan tuan rumah lebih diunggulkan untuk memetik kemenangan. Pasalnya, dalam 5 bentrokan terakhir, Chelsea menyapu bersih semua laga tersebut dengan kemenangan.
Perjumpaan terakhir kedua tim terjadi pada Februari lalu. Bermain di markas Palace, Chelsea menang dengan skor 3-1.
Preview Chelsea vs Crystal Palace
Chelsea: Tuan rumah tak bisa menurunkan Reece James dan Romeo Lavia yang mengalami cedera pada awal musim ini.
Pemain anuar Joao Felix kemungkinan kembali jadi starter setelah turut mencetak gol ke gawang Wolves pekan lalu.
Crystal Palace: Chadi Riad dan Matheus Franca dipastikan absen lantaran belum pulih dari cedera.
Selain kedua pemain tersebut, seluruh pasukan The Eagles siap turun melawan Chelsea, termasuk penyerang Eberechi Eze dan Jean-Philippe Mateta.
Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Crystal Palace
Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Luke Colwill, Marc Cucurella; Enzo Fernandez, Moises Caicedo; Noni Madueke, Cole Palmer, Joao Felix; Nicolas Jackson.
Pelatih: Enzo Maresca
Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson; Nathaniel Clyne, Marc Guehi, Chris Richards; Daniel Munoz, Cheick Doucoure, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Daichi Kamada, Eberechi Eze; Jean-Philippe Mateta.
Pelatih: Oliver Glasner
Head to Head Chelsea vs Crystal Palace
- 13/2/2024: Crystal Palace 1-3 Chelsea
- 28/12/2023: Chelsea 2-1 Crystal Palace
- 15/1/2023: Chelsea 1-0 Crystal Palace
- 1/10/2022: Crystal Palace 1-2 Chelsea
- 17/4/2022: Chelsea 2-0 Crystal Palace
Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace
Di atas kertas Chelsea lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Hanya saja, skuad arahan Enzo Maresca ini perlu menunjukkan konsistensi agar tak tersandung oleh Crystal Palace.
Prediksi:
- Chelsea 2-0 Crystal Palace
- Chelsea 3-1 Crystal Palace
- Chelsea 3-0 Crystal Palace