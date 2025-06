Jadwal Pekan Pertama Liga Inggris Musim 2025/2026, Liverpool Vs Bournemout, MU Vs Arsenal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Juara bertahan Liga Inggris, Liverpool akan menjamu Bournemouth pada pekan pembukaan Premier League musim 2025/2026.

Pertandingan besar atau Big Match akan terjadi di pekan pertama mempertemukan Manchester United vs Arsenal di Old Trafford, Rabu.

The Reds, yang meraih gelar juara liga domestik ke-20 mereka pada musim pertama kepelatihan Arne Slot, akan menjamu Bournemouth di Anfield pada Sabtu 16 Agustus.

Sementara itu Sunderland yang baru promosi ke Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak musim 2016-17, akan tandang melawan West Ham United.

Juara divisi Championship, Leeds United, akan menjamu Everton di Elland Road dalam laga Selasa (19/8) dini hari, sementara Burnley yang kembali promosi ke strata tertinggi setelah semusim berjibaku di strata kedua, akan bertandang ke markas Tottenham Hotspur.

Sekadar informasi, Tottenham akan dilatih oleh manajer anyar, Thomas Frank setelah memecat Ange Postecoglou.

Para penggemar Everton harus menunggu hingga pekan kedua untuk menyaksikan laga kandang pertama tim mereka di stadion baru, yakni Stadion Hill Dickinson, saat menjamu Brighton.

Manchester City asuhan Pep Guardiola akan menghadapi Wolverhampton Wanderers di Molineux, Sabtu (16/8) malam.

Musim ini akan memainkan total 380 pertandingan yang tersebar pada 33 akhir pekan dan lima putaran tengah pekan. Liga Inggris musim 2025/2026 akan berakhir pada Minggu, 24 Mei.

Operator Liga Inggris menyatakan bahwa dipilihnya tanggal dimulainya kompetisi pada 15 Agustus waktu setempat, atau 82 hari setelah berakhirnya musim 2024/2025, adalah untuk memberikan waktu istirahat maksimal kepada para pemain.

Selama periode Natal atau Boxing Day, klub-klub juga tidak akan diminta bermain dua kali dalam waktu kurang dari 60 jam.

Jadwal pekan pertama Liga Inggris musim 2025/2026

Sabtu, 16 Agustus

Liverpool vs Bournemouth (02:00)

Aston Villa vs Newcastle United (18.30)

Brighton vs Fulham (21.00)

Nottingham Forest vs Brentford (21.00)

Sunderland vs West Ham United (21.00)

Tottenham Hotspur vs Burnley (21.00)

Wolverhampton vs Manchester City (23.30)

Minggu, 17 Agustus

Chelsea vs Crystal Palace (20:00)

Manchester United vs Arsenal (22.30)

Selasa, 19 Agustus

Leeds vs Everton (02:00)