Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Chelsea akan menghadapi West Ham di Liga Inggris pada 23 Agustus. Pelatih Maresca berharap timnya tampil baik vs West Ham. Ini prediksi skor West Ham vs Chelsea
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:49
Manager Chelsea Enzo Maresca. Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview. /Reuters-Matthew Childs
Manager Chelsea Enzo Maresca. Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview. /Reuters-Matthew Childs

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Chelsea Enzo Maresca berharap timnya tampil bagus saat tandang ke markas West Ham United pada pekan kedua Liga Inggris di Stadion Olimpiade London, Sabtu (23/8), pukul 02.00 WIB.

Chelsea di pekan pertama Liga Inggris ditahan imbang tanpa gol melawan juara Community Shield 2025, Crystal Palace di Stadion Stamford Bridge,

“Yang pasti, dengan lebih banyak waktu, kami akan semakin baik,” kata pelatih asal Italia itu, dikutip dari laman resmi Chelsea di Jakarta, Jumat.

Maresca menyebut Chelsea sejatinya tampil bagus ketika menghadapi Crystal Palace dengan membuat banyak peluang meski sulit melakukan penyelesaian akhir.

Jika musim Liga Inggris untuk The Blues diawali dengan hasil imbang, West Ham United mengawalinya lebih buruk setelah mereka menelan kekalahan 0-3 dari tim promosi Sunderland di Stadion of Light.

Kendati sang lawan memulai liga lebih buruk, Maresca tak berpikir pertandingan nanti berjalan mudah untuk timnya karena derbi sesama tim London biasanya berlangsung panas.

"Ini pertandingan yang sulit lagi; semua pertandingan Liga Primer sulit dan sulit,” ujar dia.

Maresca kemudian menyinggung betapa sulitnya mengalahkan tim asuhan Graham Potter itu pada pertemuan terakhir musim lalu di Stamford Bridge, saat timnya hanya menang tipis 2-1.

“Jika Anda ingat pertandingan melawan West Ham di kandang tahun lalu, itu sulit bagi kami. Mereka bertahan dengan sangat baik dan besok saya memperkirakan hal yang sama persis. Liga Primer baru saja dimulai, jadi mereka mencoba mencari solusi dengan cara yang sama seperti yang kami lakukan,” ujar eks pemain Juventus.

Prediksi susunan pemain West Ham vs Chelsea

West Ham United possible starting lineup:

Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta

Chelsea possible starting lineup:

Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro

Head to head West Ham vs Chelsea:

08 Apr 2019 Chelsea vs West Ham United Premier League
30 Nov 2019 Chelsea vs West Ham United 0-1 Premier League
01 Jul 2020 West Ham United vs Chelsea 3-2 Premier League
21 Dec 2020 Chelsea vs West Ham United 3-0 Premier League
24 Apr 2021 West Ham United vs Chelsea 0-1 Premier League
04 Dec 2021 West Ham United vs Chelsea 3-2 Premier League
24 Apr 2022 Chelsea vs West Ham United 1-0 Premier League
03 Sep 2022 Chelsea vs West Ham United 2-1 Premier League
11 Feb 2023 West Ham United vs Chelsea 1-1 Premier League
20 Aug 2023 West Ham United vs Chelsea 3-1 Premier League
05 May 2024 Chelsea vs West Ham United 5-0 Premier League
21 Sep 2024 West Ham United vs Chelsea 0-3 Premier League
03 Feb 2025 Chelsea vs West Ham United 2-1 Premier League

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus:

Skor West Ham vs Chelsea 1-2

Skor West Ham vs Chelsea 2-1

Skor West Ham vs Chelsea 1-1

Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening

