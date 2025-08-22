Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Chelsea Enzo Maresca berharap timnya tampil bagus saat tandang ke markas West Ham United pada pekan kedua Liga Inggris di Stadion Olimpiade London, Sabtu (23/8), pukul 02.00 WIB.
Chelsea di pekan pertama Liga Inggris ditahan imbang tanpa gol melawan juara Community Shield 2025, Crystal Palace di Stadion Stamford Bridge,
“Yang pasti, dengan lebih banyak waktu, kami akan semakin baik,” kata pelatih asal Italia itu, dikutip dari laman resmi Chelsea di Jakarta, Jumat.
Maresca menyebut Chelsea sejatinya tampil bagus ketika menghadapi Crystal Palace dengan membuat banyak peluang meski sulit melakukan penyelesaian akhir.
Jika musim Liga Inggris untuk The Blues diawali dengan hasil imbang, West Ham United mengawalinya lebih buruk setelah mereka menelan kekalahan 0-3 dari tim promosi Sunderland di Stadion of Light.
Kendati sang lawan memulai liga lebih buruk, Maresca tak berpikir pertandingan nanti berjalan mudah untuk timnya karena derbi sesama tim London biasanya berlangsung panas.
"Ini pertandingan yang sulit lagi; semua pertandingan Liga Primer sulit dan sulit,” ujar dia.
Maresca kemudian menyinggung betapa sulitnya mengalahkan tim asuhan Graham Potter itu pada pertemuan terakhir musim lalu di Stamford Bridge, saat timnya hanya menang tipis 2-1.
“Jika Anda ingat pertandingan melawan West Ham di kandang tahun lalu, itu sulit bagi kami. Mereka bertahan dengan sangat baik dan besok saya memperkirakan hal yang sama persis. Liga Primer baru saja dimulai, jadi mereka mencoba mencari solusi dengan cara yang sama seperti yang kami lakukan,” ujar eks pemain Juventus.
Prediksi susunan pemain West Ham vs Chelsea
West Ham United possible starting lineup:
Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta
Chelsea possible starting lineup:
Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro
Head to head West Ham vs Chelsea:
|08 Apr 2019
|Chelsea vs West Ham United
|Premier League
|30 Nov 2019
|Chelsea vs West Ham United 0-1
|Premier League
|01 Jul 2020
|West Ham United vs Chelsea 3-2
|Premier League
|21 Dec 2020
|Chelsea vs West Ham United 3-0
|Premier League
|24 Apr 2021
|West Ham United vs Chelsea 0-1
|Premier League
|04 Dec 2021
|West Ham United vs Chelsea 3-2
|Premier League
|24 Apr 2022
|Chelsea vs West Ham United 1-0
|Premier League
|03 Sep 2022
|Chelsea vs West Ham United 2-1
|Premier League
|11 Feb 2023
|West Ham United vs Chelsea 1-1
|Premier League
|20 Aug 2023
|West Ham United vs Chelsea 3-1
|Premier League
|05 May 2024
|Chelsea vs West Ham United 5-0
|Premier League
|21 Sep 2024
|West Ham United vs Chelsea 0-3
|Premier League
|03 Feb 2025
|Chelsea vs West Ham United 2-1
|Premier League
Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus:
Skor West Ham vs Chelsea 1-2
Skor West Ham vs Chelsea 2-1
Skor West Ham vs Chelsea 1-1