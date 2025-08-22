Jadwal Lengkap Pekan kedua Laliga, Levante Vs Barcelona, Oviedo Vs Real Madrid

Pekan kedua La Liga dimulai 23 Agustus, menampilkan Levante vs Barcelona dan Oviedo vs Real Madrid. Pertandingan lainnya termasuk Atletico Madrid vs Elche.

Bisnis.com, JAKARTA -

us 2025. (ANTARA/X/LaLigaEN)

Jakarta (ANTARA) - Pekan kedua Liga Spanyol dijadwalkan akan bergulir Sabtu (23/8) dini hari WIB, lalu dua tim raksasa Barcelona dan Real Madrid bertemu dengan tim promosi.

Barcelona dijadwalkan akan bertandang ke markas juara Divisi Segunda (kasta kedua Liga Spanyol) Levante di Stadion Ciudad de Valencia, Valencia, Minggu (24/8) pukul 02.30 WIB.

Skuad asuhan Hansi Flick berupaya melanjutkan tren positif setelah pada pekan sebelumnya mampu menghancurkan Mallorca 3-0 meski bermain tandang.

Baca juga: 20 kapten klub La Liga tolak Barcelona vs Villarreal digelar di Miami

Di sisi lain, Levante ingin mencetak poin pertama setelah promosi karena pada pekan perdana lalu mereka takluk dengan skor 1-2 ketika bertandang ke markas Alaves.

Sementara itu, Real Madrid juga akan berjumpa dengan tim promosi ketika bertandang ke markas Oviedo di Stadion Carlos Tartiere, Oviedo, Senin (25/8) pukul 02.30 WIB.

Real Madrid tentu ingin membuktikan kemampuan mereka sebagai runner-up Liga Spanyol musim lalu setelah pada pekan sebelumnya hanya mampu menang tipis 1-0 menghadapi Osasuna lewat eksekusi tendangan penalti Kylian Mbappe.

Selanjutnya Oviedo tentu membidik poin pertama mereka setelah kembali ke kasta tertinggi sebab pekan sebelumnya takluk ketika bertandang ke markas Villarreal 0-2.

Selain dua pertandingan tersebut, Atletico Madrid dijadwalkan menjamu Elche, lalu Athletic Club berjumpa Rayo Vallecano, sedangkan Villarreal menghadapi Girona.

Berikut jadwal lengkap pekan kedua Liga Spanyol:

Sabtu (23/8)

Real Betis vs Alaves 02.30 WIB

Mallorca vs Celta Vigo 22.00 WIB

Minggu (24/8)

Atletico Madrid vs Elche 00.30 WIB

Levante vs Barcelona 02.30 WIB

Osasuna vs Valencia 22.00 WIB

Senin (25/8)

Real Sociedad vs Espanyol 00.30 WIB

Villarreal vs Girona 00.30 WIB

Oviedo vs Real Madrid 02.30 WIB

Selasa (26/8)

Athletic Club vs Rayo Vallecano 00.30 WIB

Sevilla vs Getafe 02.30 WIB.