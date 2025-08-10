Inigo Martinez Resmi Merumput ke Arab Saudi, Susul Ronaldo

Inigo Martinez resmi pindah dari Barcelona ke Al-Nassr di Arab Saudi, mengikuti jejak Ronaldo. Bek veteran ini mengakhiri kariernya di Barca setelah dua musim.

Bisnis.com, JAKARTA - Barcelona secara resmi mengumumkan telah melepas Inigo Martinez. Bek veteran itu akan segera bergabung ke klub di Arab Saudi, Al-Nassr.

Keputusan ini diumumkan melalui situs resmi klub yang dikutip Antara, Minggu (10/8/2025). Keputusan itu sekaligus menandai akhir perjalanan pemain berusia 34 tahun tersebut bersama raksasa Katalunya ini.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih atas profesionalisme, kerja keras, dedikasi dan komitmennya selama mengenakan jersei Blaugrana. Kami mendoakan yang terbaik, terima kasih Inigo," demikian pernyataan Barcelona.

Inigo Martinez bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2023 sebagai pemain bebas transfer dari Athletic Bilbao.

Selama dua musim di Camp Nou, Martinez tampil dalam 62 pertandingan di semua kompetisi, menyumbang 3 gol dan 4 assist.

Kehadirannya di lini belakang memberikan stabilitas, terutama pada musim 2024/25. Periode ini Barcelona berhasil menjuarai tiga trofi domestik yaitu Liga Spanyol, Piala Raja, dan Piala Super Spanyol.

Keputusan Inigo Martinez menandai semakin banyak bintang sepak bola dunia yang tertarik ke klub Arab Saudi. Sebelumnya, Ronaldo telah merumput di klub ini.