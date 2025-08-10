Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inigo Martinez Resmi Merumput ke Arab Saudi, Susul Ronaldo

Inigo Martinez resmi pindah dari Barcelona ke Al-Nassr di Arab Saudi, mengikuti jejak Ronaldo. Bek veteran ini mengakhiri kariernya di Barca setelah dua musim.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 05:38
Share
Ilustrasi tim Al Nassr./REUTERS-Hamad I Mohammed
Ilustrasi tim Al Nassr./REUTERS-Hamad I Mohammed
Ringkasan Berita
  • Barcelona resmi melepas Inigo Martinez yang akan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al-Nassr.
  • Selama dua musim di Barcelona, Martinez tampil dalam 62 pertandingan dan membantu klub meraih tiga trofi domestik.
  • Kepindahan Martinez ke Al-Nassr menambah daftar bintang sepak bola dunia yang bermain di Arab Saudi, menyusul Ronaldo.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Barcelona secara resmi mengumumkan telah melepas Inigo Martinez. Bek veteran itu akan segera bergabung ke klub di Arab Saudi, Al-Nassr.

Keputusan ini diumumkan melalui situs resmi klub yang dikutip Antara, Minggu (10/8/2025). Keputusan itu sekaligus menandai akhir perjalanan pemain berusia 34 tahun tersebut bersama raksasa Katalunya ini.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih atas profesionalisme, kerja keras, dedikasi dan komitmennya selama mengenakan jersei Blaugrana. Kami mendoakan yang terbaik, terima kasih Inigo," demikian pernyataan Barcelona.

Inigo Martinez bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2023 sebagai pemain bebas transfer dari Athletic Bilbao.

Selama dua musim di Camp Nou, Martinez tampil dalam 62 pertandingan di semua kompetisi, menyumbang 3 gol dan 4 assist.

Kehadirannya di lini belakang memberikan stabilitas, terutama pada musim 2024/25. Periode ini Barcelona berhasil menjuarai tiga trofi domestik yaitu Liga Spanyol, Piala Raja, dan Piala Super Spanyol.

Keputusan Inigo Martinez menandai semakin banyak bintang sepak bola dunia yang tertarik ke klub Arab Saudi. Sebelumnya, Ronaldo telah merumput di klub ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
23 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
1 hari yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ini Penyebab Barcelona Cabut Ban Kapten dari Ter Stegen

Ini Penyebab Barcelona Cabut Ban Kapten dari Ter Stegen

Prediksi Skor Daegu FC vs Barcelona 4 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Daegu FC vs Barcelona 4 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Asa Marcus Rashford Bantu Barcelona Juara Liga Champions

Asa Marcus Rashford Bantu Barcelona Juara Liga Champions

Peran Ronaldo di Balik Kedatangan Pelatih Asal Portugal ke Al Nassr

Peran Ronaldo di Balik Kedatangan Pelatih Asal Portugal ke Al Nassr

Cristiano Ronaldo Buka-bukaan Tak Tertarik Tampil di Piala Dunia Antarklub 2025

Cristiano Ronaldo Buka-bukaan Tak Tertarik Tampil di Piala Dunia Antarklub 2025

Piala Dunia Antarklub 2025 Dipastikan Tanpa Cristiano Ronaldo

Piala Dunia Antarklub 2025 Dipastikan Tanpa Cristiano Ronaldo

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Inigo Martinez Resmi Merumput ke Arab Saudi, Susul Ronaldo
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Inigo Martinez Resmi Merumput ke Arab Saudi, Susul Ronaldo

Hasil El Rumi Vs Jefri Nichol, Cuma 40 Detik, El Rumi Menang TKO
Sportainment
5 jam yang lalu

Hasil El Rumi Vs Jefri Nichol, Cuma 40 Detik, El Rumi Menang TKO

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup
Liga Inggris
5 jam yang lalu

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul
Liga Inggris
6 jam yang lalu

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul

Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda
Bola Eropa
7 jam yang lalu

Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

3

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

5

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

3

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

5

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H