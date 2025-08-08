Bisnis Indonesia Premium
Ini Penyebab Barcelona Cabut Ban Kapten dari Ter Stegen

Pihak Barcelona juga membuka jalur hukum untuk mengatasi masalah indisipliner Ter Stegen yang berpotensi dapat memberikan sanksi.
Jumat, 8 Agustus 2025 | 14:50
Kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen saat latihan./ REUTERS-Albert Gea-File Photo
Kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen saat latihan./ REUTERS-Albert Gea-File Photo

Bisnis.com, JAKARTA - Klub Liga Spanyol Barcelona mengumumkan mencabut ban kapten kiper Marc-Andre Ter Stegen karena masalah disiplin hingga waktu yang belum ditentukan.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Barcelona menjelaskan tindakan indisipliner dari Marc-Andre Ter Stegen membuat pihak internal di dalam klub mengambil keputusan ini.

"FC Barcelona dengan ini mengumumkan bahwa, setelah proses disiplin yang dibuka terhadap pemain Marc-Andre ter Stegen, dan hingga masalah ini diselesaikan secara definitif, klub, melalui kesepakatan bersama dengan Direktur Olahraga dan staf pelatih, telah memutuskan untuk sementara waktu menarik jabatannya sebagai kapten tim utama," tulis pernyataan resmi klub.

Selanjutnya posisi kapten Barcelona menjelang musim kompetisi 2025/2026 akan diambil oleh wakil kapten saat ini bek senior Ronald Araujo yang beberapa waktu lalu resmi memperpanjang kontrak bersama Blaugrana.

Pihak Barcelona juga membuka jalur hukum untuk mengatasi masalah indisipliner Ter Stegen yang berpotensi dapat memberikan sanksi kepada mantan kiper Borussia Mochengladbach tersebut.

Langkah-langkah selanjutnya pada kasus Ter Stegen ini masih akan dibahas oleh petinggi-petinggi terkait dari Barcelona yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan.

Menurut beberapa laporan media internasional, keputusan Barcelona mencabut ban kapten dari Ter Stegen sebab pemain asal Jerman itu menolak menandatangani dokumen medis yang berguna untuk proses administrasi ke komisi medis La Liga.

Hal ini secara efektif telah menghentikan upaya Barcelona untuk mengklasifikasikan cederanya sebagai cedera jangka panjang, yang akan memungkinkan mereka untuk sementara waktu melepas 80 persen gajinya dari tagihan upah mereka dan mendaftarkan pemain baru.

Sementara itu, berdasarkan laporan media Spanyol Mundo Deportivo, Barcelona membutuhkan dokumen ini karena mereka ingin segera mendaftarkan Joan Garcia sebagai pemain anyar, sekaligus pengganti jangka pendek untuk Ter Stegen.

Tanpa dokumen ini, Barcelona kini masih belum bisa mendaftarkan Garcia untuk kompetisi Liga Spanyol mendatang dan membuat masa depan mantan kiper Espanyol tersebut menjadi tidak jelas.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

