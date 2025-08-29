Klub Marseille Beri Hormat Soal Tragedi Affan Kurniawan Driver Ojol

Olympique de Marseille beri hormat pada Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas akibat aksi anarkis saat demo di Jakarta, sebagai bentuk simpati.

Bisnis.com, JAKARTA – Olympique de Marseille, klub sepak bola asal Prancis, memberikan rasa simpati terhadap aksi demo protes kebijakan DPR yang berujung tindakan anarkis terhadap pengemudi ojol hingga menyebabkan korban jiwa.

Berdasarkan akun Instagramnya, dikutip Jumat (29/8/2025), klub yang bermain di Ligue tersebut mengunggah foto Pierre-Emile Hojbjerg yang sedang berpose hormat.

"Gamma. Affan Kurniawan. Moh. Umar Amarudin," tulis Marseille.

Seperti diketahui, Affan Kurniawan, driver ojek online menghembuskan napas terakhirnya di RSCM usai dilindas oleh anggota mobil rantas barakuda Brimob pada 28 Agustus 2025.

Beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver ojol.

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Adapun, Moh. Umar Amarudin adalah seorang pengemudi ojol asal Sukabumi yang menjadi korban luka parah dalam bentrokan saat demonstrasi yang sama. Dia dirawat di RS Pelni akibat luka yang dideritanya, termasuk luka di kepala dan dada.

Kejadian tersebut membuat seluruh pengemudi ojol di Jakarta melakukan aksi demo solidaritas. Mulai dari mengantarkan jenazah Affan ke pemakaman di Karet Bivak hingga aksi demo di Mako Brimob.

Sementara, Gamma Rizkynata Oktafandy merupakan siswa SMKN 4 Semarang yang meninggal dunia pada November 2024 setelah ditembak oleh seorang anggota polisi di bagian pinggul.