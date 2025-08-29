Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi skor PSBS vs Persik dalam lanjutan Super League 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:59
Share
Prediksi skor PSBS vs Persik dalam lanjutan Super League 2025-2026 / ILeague.
Prediksi skor PSBS vs Persik dalam lanjutan Super League 2025-2026 / ILeague.
Ringkasan Berita
  • PSBS Biak dan Persik Kediri sama-sama belum meraih kemenangan di tiga laga awal Super League 2025-2026, dengan PSBS di posisi ke-17 dan Persik di posisi ke-16.
  • Rekor pertemuan kedua tim cukup seimbang, dengan masing-masing meraih satu kemenangan dan dua kali imbang dalam empat pertemuan terakhir.
  • Prediksi skor mengunggulkan Persik Kediri untuk menang tipis atas PSBS Biak, dengan skor akhir yang diperkirakan antara 1-2 atau 0-1.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel PSBS Biak vs Persik Kediri digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Persik menang.

PSBS Biak menghadapi Persik Kediri dalam pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (28/8/2025) sore.

Tuan rumah PSBS Biak dibayangi rekor buruk karena belum pernah menang dalam 3 laga pertama di Super League 2025-2026.

Akan tetapi pada pekan lalu PSBS mendapat poin perdana setelah bermain imbang 2-2 kontra Persis Solo.

Hasil imbang itu mengakhiri 2 rentetan kekalahan yang dialami PSBS dari Arema FC (1-4) dan Borneo FC (0-1).

Tim Badai Pasifik pun tertahan di papan bawah, alias posisi ke-17, dengan 1 poin dari 3 pertandingan.

Baca Juga

Situasi Persik Kediri tak jauh berbeda. Mereka juga kesulitan meraih kemenangan pertama musim ini.

Macan Putih mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan awal. Saat PSBS imbang lawan Persis, pekan lalu Persik justru menelan kekalahan beruntun.

Persik tumbang dari Madura United (1-2) dan Dewa United (1-3). Dua kekalahan itu memperburuk catatan pada pekan pertama yang menahan imbang 1-1 tuan rumah Bali United.

Tim asuhan Ong Kim Swee itu pun bertengger di posisi ke-16 atau satu setrip di atas PSBS karena unggul selisih gol.

Rekor pertemuan kedua tim cukup seimbang. Masing-masing tim meraih 1 kemenangan dan 2 kali imbang.

Pada laga terakhir musim lalu, PSBS berbagi angka saat menjamu Persik dengan skor imbang 1-1.

Namun, sebelumnya PSBS memetik kemenangan 1-0 saat bertandang ke kandang Persik.

Prediksi Susunan Pemain PSBS vs Persik

PSBS (4-3-3): Kadu; Lucky Oktavianto, Sandro Embalo, Pablo Andrade, George Brown; Eduardo Barbosa, Kevin Lopez, Andre Oktaviansyah; Ilham Udin Armaiyn, Ruyery Blanco, Heri Susanto.

Pelatih: Divaldo Alves

Persik (4-3-3): Leo Navacchio; Yusuf Meilana, Kiko Carneiro, Khurshidbek Mukhtorov, Novri Setiawan; Imanol Garcia, Telmo Castanheira, Syahrian Abimanyu; Ezra Walian, Sylvain Atieda, Wigi Pratama.

Pelatih: Ong Kim Swee

Head to Head PSBS vs Persik

  • 21/02/2025 PSBS 1-1 Persik
  • 28/09/2024 Persik 0-1 PSBS
  • 11/09/2019 PSBS 0-0 Persik
  • 22/06/2019 Persik 4-0 PSBS

Prediksi Skor PSBS vs Persik

Duel dua tim papan bawah ini kemungkinan akan berlangsung dengan alot. PSBS punya kans untuk menang, namun secara materi pemain Persik sedikit lebih unggul.

Prediksi:

  • PSBS 1-2 Persik
  • PSBS 0-1 Persik
  • PSBS 1-1 Persik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
11 menit yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
2 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi PSBS Vs Persik 28 Agustus, Ong Minta Anak Buahnya Fokus Hingga Akhir

Prediksi PSBS Vs Persik 28 Agustus, Ong Minta Anak Buahnya Fokus Hingga Akhir

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Dewa United vs Persija: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Dewa United vs Persija: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC

Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prediksi Skor Dewa United vs Persija: Head to Head, Susunan Pemain
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Dewa United vs Persija: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC
Bola Indonesia
22 jam yang lalu

Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!
Aneka Sport
23 jam yang lalu

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

4

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

5

Prediksi Skor Dewa United vs Persija: Head to Head, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

4

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

5

Prediksi Skor Dewa United vs Persija: Head to Head, Susunan Pemain