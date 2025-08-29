Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Duel PSBS Biak vs Persik Kediri digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Persik menang.

PSBS Biak menghadapi Persik Kediri dalam pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (28/8/2025) sore.

Tuan rumah PSBS Biak dibayangi rekor buruk karena belum pernah menang dalam 3 laga pertama di Super League 2025-2026.

Akan tetapi pada pekan lalu PSBS mendapat poin perdana setelah bermain imbang 2-2 kontra Persis Solo.

Hasil imbang itu mengakhiri 2 rentetan kekalahan yang dialami PSBS dari Arema FC (1-4) dan Borneo FC (0-1).

Tim Badai Pasifik pun tertahan di papan bawah, alias posisi ke-17, dengan 1 poin dari 3 pertandingan.

Situasi Persik Kediri tak jauh berbeda. Mereka juga kesulitan meraih kemenangan pertama musim ini.

Macan Putih mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan awal. Saat PSBS imbang lawan Persis, pekan lalu Persik justru menelan kekalahan beruntun.

Persik tumbang dari Madura United (1-2) dan Dewa United (1-3). Dua kekalahan itu memperburuk catatan pada pekan pertama yang menahan imbang 1-1 tuan rumah Bali United.

Tim asuhan Ong Kim Swee itu pun bertengger di posisi ke-16 atau satu setrip di atas PSBS karena unggul selisih gol.

Rekor pertemuan kedua tim cukup seimbang. Masing-masing tim meraih 1 kemenangan dan 2 kali imbang.

Pada laga terakhir musim lalu, PSBS berbagi angka saat menjamu Persik dengan skor imbang 1-1.

Namun, sebelumnya PSBS memetik kemenangan 1-0 saat bertandang ke kandang Persik.

Prediksi Susunan Pemain PSBS vs Persik

PSBS (4-3-3): Kadu; Lucky Oktavianto, Sandro Embalo, Pablo Andrade, George Brown; Eduardo Barbosa, Kevin Lopez, Andre Oktaviansyah; Ilham Udin Armaiyn, Ruyery Blanco, Heri Susanto.

Pelatih: Divaldo Alves

Persik (4-3-3): Leo Navacchio; Yusuf Meilana, Kiko Carneiro, Khurshidbek Mukhtorov, Novri Setiawan; Imanol Garcia, Telmo Castanheira, Syahrian Abimanyu; Ezra Walian, Sylvain Atieda, Wigi Pratama.

Pelatih: Ong Kim Swee

Head to Head PSBS vs Persik

21/02/2025 PSBS 1-1 Persik

28/09/2024 Persik 0-1 PSBS

11/09/2019 PSBS 0-0 Persik

22/06/2019 Persik 4-0 PSBS

Prediksi Skor PSBS vs Persik

Duel dua tim papan bawah ini kemungkinan akan berlangsung dengan alot. PSBS punya kans untuk menang, namun secara materi pemain Persik sedikit lebih unggul.

Prediksi: