Prediksi PSBS Vs Persik 28 Agustus, Ong Minta Anak Buahnya Fokus Hingga Akhir

Bisnis.com, JAKARTA - Persik Kediri akan bertamu ke markas PSBS pada laga pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (29/8/2025).

Bagi kedua tim partai ini sangat krusial karena Persik Kediri maupun PSBS Biak sama-sama belum meraih kemenangan hingga pekan ketiga lalu.

Persik yang saat ini baru mengumpulkan satu poin bertekad mengalahkan PSBS Biak.

Pelatih Ong Kim Swee mengaku telah memantapkan konsistensi permainan agar taktik berjalan baik. Eks jurutaktik Persis Solo asal Malaysia itu juga mengingatkan Ezra Walian dkk. agar fokus total sepanjang pertandingan permainan. Karena dari tiga pertandingan lalu, konsistensi dan konsentrasi ini jadi titik lemah paling mencolok pada skuat Macan Putih.

"Tim Persik butuh konsistensi dan konsentrasi. Kita pernah main bagus di babak pertama, tapi babak berikutnya turun. Ada pula babak pertama kita jelek, namun babak kedua pemain dapat tampil lebih baik. Kita tidak bisa seperti itu terus. Kita harus konsisten sepanjang babak," katanya.

Mantan pelatih Timnas Malaysia itu juga menekankan agar Persik bermain kolektif secara tim. Meskipun Ong Kim Swee tak melarang pada momen tertentu pemain menunjukkan aksi individu mereka.

"Persik musim ini harus bermain secara tim, bukan pada individu. Bagi saya, individu bisa mengubah pertandingan mungkin satu atau dua kali momentum. Tetapi di Liga, saya perlukan tim bermain konsisten dan kompak. Di mana semua pemain bisa melakukan permainan yang baik dan mampu mengubah hasil pertandingan secara bersama-sama," ujarnya.

Soal konsentrasi, pria yang akrab dipanggil dengan singkatan namanya OKS ini juga telah memperbaikinya. Makanya pemain juga harus fokus sejak peluit pertama dibunyikan wasit hingga akhir pertandingan.

Ezra Walian dkk. punya pengalaman buruk ketika gagal mengamankan kemenangan atas Bali United di menit akhir yang berkesudahan 1-1 di laga perdana. Mereka juga kecolongan gol pada menit awal saat dikalahkan Madura United 1-2 pada pekan kedua.