Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi PSBS Vs Persik 28 Agustus, Ong Minta Anak Buahnya Fokus Hingga Akhir

Persik Kediri akan menghadapi PSBS Biak pada 28 Agustus 2025 di Stadion Maguwoharjo.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:47
Share
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Persik Kediri akan bertamu ke markas PSBS pada laga pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (29/8/2025).

Bagi kedua tim partai ini sangat krusial karena Persik Kediri maupun PSBS Biak sama-sama belum meraih kemenangan hingga pekan ketiga lalu.

Persik yang saat ini baru mengumpulkan satu poin bertekad mengalahkan PSBS Biak.

Pelatih Ong Kim Swee mengaku telah memantapkan konsistensi permainan agar taktik berjalan baik. Eks jurutaktik Persis Solo asal Malaysia itu juga mengingatkan Ezra Walian dkk. agar fokus total sepanjang pertandingan permainan. Karena dari tiga pertandingan lalu, konsistensi dan konsentrasi ini jadi titik lemah paling mencolok pada skuat Macan Putih.

"Tim Persik butuh konsistensi dan konsentrasi. Kita pernah main bagus di babak pertama, tapi babak berikutnya turun. Ada pula babak pertama kita jelek, namun babak kedua pemain dapat tampil lebih baik. Kita tidak bisa seperti itu terus. Kita harus konsisten sepanjang babak," katanya.

Mantan pelatih Timnas Malaysia itu juga menekankan agar Persik bermain kolektif secara tim. Meskipun Ong Kim Swee tak melarang pada momen tertentu pemain menunjukkan aksi individu mereka.

Baca Juga

"Persik musim ini harus bermain secara tim, bukan pada individu. Bagi saya, individu bisa mengubah pertandingan mungkin satu atau dua kali momentum. Tetapi di Liga, saya perlukan tim bermain konsisten dan kompak. Di mana semua pemain bisa melakukan permainan yang baik dan mampu mengubah hasil pertandingan secara bersama-sama," ujarnya.

Soal konsentrasi, pria yang akrab dipanggil dengan singkatan namanya OKS ini juga telah memperbaikinya. Makanya pemain juga harus fokus sejak peluit pertama dibunyikan wasit hingga akhir pertandingan.

Ezra Walian dkk. punya pengalaman buruk ketika gagal mengamankan kemenangan atas Bali United di menit akhir yang berkesudahan 1-1 di laga perdana. Mereka juga kecolongan gol pada menit awal saat dikalahkan Madura United 1-2 pada pekan kedua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : iLeague

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium
3 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium
4 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Persik: Head to Head, Susunan Pemain

Hasil Dewa United Vs Persik, Banten Warriors Bekuk Macan Putih di BIS

Hasil Dewa United Vs Persik, Banten Warriors Bekuk Macan Putih di BIS

Hasil Dewa United vs Persik, Gol Messidoro-Marukawa Bawa Tim Rumah Unggul

Hasil Dewa United vs Persik, Gol Messidoro-Marukawa Bawa Tim Rumah Unggul

Prediksi Skor PSBS vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang
Liga Inggris
6 jam yang lalu

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar
Aneka Sport
6 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan
Bola Dunia
7 jam yang lalu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans