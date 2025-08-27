Bisnis Indonesia Premium
Real Madrid dan Atletico Incar Kobbie Mainoo dari Manchester United

Real Madrid dan Atletico Madrid memantau Kobbie Mainoo dari Manchester United yang belum bermain di Liga Inggris 2025/26. Mainoo bersaing dengan Bruno Fernandes.
Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:36
Pemain Manchester United Kobbie Mainoo mencetak gol /Reuters-Jason Cairnduff.
Pemain Manchester United Kobbie Mainoo mencetak gol /Reuters-Jason Cairnduff.

Bisnis.com, JAKARTA - Real Madrid dan Atletico Madrid sama-sama memantau situasi gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, yang sejauh ini belum mendapat menit bermain pada awal Liga Premier Inggris musim 2025/26.

Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa salah satu dari dua raksasa Spanyol tersebut mencoba merekrut pemain berusia 20 tahun itu sebelum bursa transfer ditutup.

Laporan dari SportingNews menyebut, Mainoo tidak tampil dalam dua laga perdana United meski dalam kondisi fit. Ia hanya mendapat kesempatan beberapa menit di laga pramusim, sementara pelatih Ruben Amorim lebih mengandalkan Bruno Fernandes di lini tengah.

Kondisi ini membuat peluang Mainoo bermain secara reguler dinilai cukup tipis.

Setelah hasil imbang 1-1 kontra Fulham, Amorim menegaskan bahwa Mainoo masih bersaing langsung dengan Fernandes untuk posisi gelandang.

Hal itu berarti sang pemain muda bisa jarang tampil sepanjang musim jika Bruno Fernandes bertahan di United, di tengah isu tiba-tiba mengenai kepergiannya ke liga Arab Saudi.

Meski belum ada tawaran resmi yang diajukan, Real Madrid dan Atletico Madrid disebut tengah menunggu perkembangan. Real Madrid diperkirakan lebih berpeluang mendatangkan Mainoo karena mereka sedang mempertimbangkan melepas Dani Ceballos yang dikaitkan dengan Marseille.

Jika transfer itu terwujud, pelatih Xabi Alonso mendapat tambahan amunisi di lini tengah.

Atletico Madrid juga dikaitkan dengan minat pada gelandang baru, namun mereka harus menjual pemain lebih dulu sebelum melakukan perekrutan.

Klub asuhan Diego Simeone itu belakangan disebut membidik Nicolas Gonzalez dari Juventus, sehingga opsi mendatangkan Mainoo masih bergantung pada keputusan manajemen melepas salah satu gelandangnya.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Share
