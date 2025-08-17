Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

Klub-klub elite Eropa seperti Bayern Munchen, Juventus, Inter Milan, Manchester City, dan Atletico Madrid merayakan HUT ke-80 RI dengan berbagai ucapan dan unggahan kreatif di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Klub-klub sepak bola Eropa turut memberikan ucapan dirgahayu dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

HUT ke-80 diperingati pada hari ini, Minggu (17/8/2025). Seluruh daerah di Tanah Air melakukan upacara untuk memperingati kemerdekaan Indonesia.

Tak hanya di dalam negeri, HUT RI juga dirayakan oleh klub-klub sepak bola elite yang berasal dari Eropa.

Salah satunya adalah tim Liga Jerman, Bayern Munchen, yang membuat kartun khusus untuk merayakan HUT RI.

Dalam unggahan di Instagram, Munchen membagikan kartun para pemain mereka menggelar lomba bakiak.

Seperti diketahui, lomba bakiak merupakan salah satu tradisi Indonesia dalam merayakan 17 Agustus alias Hari Kemerdekaan.

Dalam kartun itu tampak pemain-pemain Munchen seperti Harry Kane, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Luis Diaz, dan Manuel Neuer tengah berlomba.

Di atas para pemain ada tulisan "Dirgahayu Indonesia" yang merupakan bentuk doa terbaik untuk Nusantara.

Dari Italia, Juventus membuat 2 unggahan khusus untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Pada unggahan pertama terlihat para pemain Bianconeri mengucapkan kalimat dalam Bahasa Indonesia.

Kenan Yildiz dan kawan-kawan mengucapkan kalimat "selamat ulang tahun dirgahayu Indonesia" dengan mengibarkan bendera pusaka Merah Putih.

Adapun dalam unggahan lainnya Juventus membagikan berbagai kegiatan lomba 17-an, antara lain panjat pinang, balap karung, dan makan kerupuk.

"Keseruan Bianconeri merayakan 17an," bunyi caption dalam unggahan Juventus.

Inter Milan memberikan ucapan yang lebih simpel. Nerazzurri mengunggah foto orang mengibarkan bendera yang ditimpa dengan warna Merah Putih.

"Selamat Ulang Tahun ke-80, Republik Indonesia," bunyi unggahan Inter Milan.

Raksasa Liga Inggris Manchester City tak mau ketinggalan merayakan ulang tahun Indonesia.

The Citizens mengunggah foto Erling Haaland, Rodri, Ilkay Gundogan, dan Josko Gvardiol dengan tulisan "Selamat hari Kemerdekaan Indonesia."

Sekitar lima jam yang lalu Atletico Madrid membagikan foto para pemainnya mengikuti lomba panjat pinang.

Ada logo HUT ke-80 RI beserta keterangan tema perayaan tahun ini. "Dirgahayu Republik Indonesia ke-80! Semoga Indonesia semakin kokoh, sejahtera, dan menjadi inspirasi bagi dunia. Merah Putih adalah warna kita!" tulis Atletico Madrid.