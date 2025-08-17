HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025

Parade Bendera Merah Putih warnai Aquabike World Championship 2025 di Toba, Sumatera Utara, merayakan HUT ke-80 RI dengan 17 pembalap dari berbagai negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Parade bendera Indonesia memeriahkan ajang Aquabike World Championship yang digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Pembalap Aquabike World Championship 2025 memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu (17/8/2025).

Para pembalap yang berlomba membawa bendera pusaka Merah Putih dalam acara parade khusus dalam rangka ulang tahun Indonesia.

Chairman The Lake Toba GP Aquabike & F1 Powerboat 2025 Troy Warokka mengatakan bahwa parade itu adalah agenda yang diinisiasi oleh penyelenggara untuk memperingati HUT ke-80 RI.

"Pelaksanaan Aquabike 2025 tepat di tanggal 17 Agustus 2025. Ini berbeda dari sebelum-sebelumnya," ujar Troy Warokka.

Troy menambahkan, parade bendera dari pembalap itu menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung ke kejuaraan balap air tingkat dunia itu.

Parade bendera itu diikuti 17 pembalap Aquabike World Championship 2025 di Toba dari berbagai negara, termasuk dari Tanah Air.

"Parade ini juga tentunya diikuti juara dunia dari Indonesia," tutur dia.

Selain parade bendera pembalap, Troy menambahkan, kegiatan dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia juga menampilkan atraksi dari pemangku kebijakan lainnya.

"Dengan adanya kegiatan ini kami harapkan penonton terhibur. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan," ucap Troy.

Aquabike World Championship 2025 digelar di Danau Toba pada 13-17 Agustus 2025 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Ajang adu cepat powerboat ini diikuti oleh 53 pembalap dari 24 negara.