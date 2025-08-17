Bisnis Indonesia Premium
Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire

Tonton live streaming MotoGP Austria 2025 malam ini. Marquez, dominan musim ini, hadapi tantangan di Sirkuit Red Bull. Saksikan di Vidio.com.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti
Minggu, 17 Agustus 2025 | 11:17
Link live streaming MotoGP Austria 2025 /REUTERS-Athit Perawongmetha 1
Link live streaming MotoGP Austria 2025 /REUTERS-Athit Perawongmetha 1
Ringkasan Berita
  • Marc Marquez mendominasi musim ini dengan memenangkan 12 dari 13 balapan Sprint Race dan 8 balapan utama, meskipun belum pernah menang di Sirkuit Red Bull.
  • Marquez harus memulai balapan dari posisi keempat setelah terjatuh di sesi kualifikasi, sementara saudaranya, Alex Marquez, akan memulai dari posisi kedua.
  • Balapan MotoGP Austria 2025 dapat disaksikan melalui layanan live streaming yang tersedia di platform Vidio.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Link live streaming MotoGP Austria 2025 akan digelar pada malam hari ini. Marc Marquez yang dominan musim ini, meski punya rekor buruk di Sirkuit Red Bull.

Balapan MotoGP Austria 2025 akan digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pada Minggu (17/8/2025) malam.

Marc Marquez melangkah ke balapan resmi setelah memenangi Sprint Race MotoGP Austria 2025, Sabtu (16/8/2025).

Marquez melanjutkan dominasinya dengan memenangi 12 dari 13 balapan Sprint Race musim ini.

Tak hanya itu saja, Baby Alien juga memenangi 8 balapan utama hingga membuatnya unggul 123 poin atas rival terdekat sekaligus adik kandungnya, Alex Marquez.

Meski begitu, Marquez punya catatan minor di Sirkuit Red Bull yakni tak pernah meraih kemenangan di sana.

Apalagi, Marquez sempat terjatuh di sesi kualifikasi dan harus mengawali balapan MotoGP Austria 2025 dari posisi keempat.

Pembalap 32 tahun itu pun harus menghadapi tantangan tersebut untuk melanjutkan dominasinya musim ini.

Jika lengah, Marc Marquez bisa dipepet oleh Alex Marquez yang saat ini menempati posisi kedua di klasemen MotoGP 2025.

Alex juga tampil apik dengan menjadi runner-up Sprint Race MotoGP Austria 2025. Dia akan menempati posisi kedua saat start balapan.

Selain Alex, ada Marco Bezzecchi yang menduduki pole position dan Francesco Bagnaia yang berpeluang memenangi balapan MotoGP Austria 2025.

Balapan MotoGP Austria 2025 dapat disaksikan melalui layanan live streaming berikut ini:

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

